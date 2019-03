Críticas a 'Entre todos' por "jugar con los sentimientos de la gente"

El programa 'Entre Todos' de La 1, que presenta Toñi Moreno, recibió el pasado 5 de noviembre una dura crítica en directo. Dos estudiantes de Trabajo Social llamaron al programa cuando trataba el caso de María Jesús Calvo, quien necesitaba ayuda para ser emprendedora y "sacar adelante" a sus tres hijos.



Moreno recibió la llamada de Alberto, estudiante de Trabajo Social, quien en ese momento veía el programa. "Un compañero de clase y yo estábamos comiendo y hemos escuchado la historia de esta mujer y nos sentimos muy identificados con ella".



A continuación, Alberto le pasó el teléfono a su compañero de clase, Juan, quien critió a 'Entre Todos' en directo, como se puede ver en el vídeo: "Nos sentimos muy identificados con María Jesús, porque nosotros trabajamos de forma profesional y organizada para ayudar a la gente".



El estudiante aconsejó a la mujer "acudir a los servicios sociales, que quizá le podrían ayudar de forma profesional, sin recurrir a la caridad".



"Este programa lo que está haciendo es fomentar la caridad y es el Estado del bienestar el que debe cumplir estas necesidades", afirmó Juan, "y ustedes están jugando con los sentimientos de las personas y eso no se debe hacer. Me parece vergonzoso que hayan dicho desde su programa que han designado a gente de los servicios sociales a este programa. ¡El Estado debe intervenir y no recurrir a la caridad! Muchas gracias".



La reacción de Toñi Moreno fue pedir que no colgara, pero Juan ya lo hizo al terminar su comentario. "No pasa nada. Creo que este chaval tiene derecho a decir lo que opina. Ahora, Juan, me hubiera gustado que hubieras sido un poco valiente, hijo, y me dejaras a mí hablar y contarte nuestra posición y tú contestarme".



"Respeto tu opinión", dijo la presentadora mirando a cámara. "Me gustaría que nunca te vieras tú ni tus padres en la situación de pedir ayuda a la gente. Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras; incluso de ver otro canal, sino te gusta este. Incluso de ayudar".