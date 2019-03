La Copa Mundial de Clubes de la FIFA (1,4%) fracasa en La Siete

La Siete acaba de ofrecer esta pasada semana, en directo y en exclusiva, las dos semifinales y la gran final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, versión remodelada de la antigua Copa Intercontinental. A pesar de emitir los partidos más importantes del campeonato los registros de audiencia obtenidos han sido ridículos. A ello hay que sumar la dificultad que siempre conlleva rentabilizar unos derechos deportivos.



La Copa Mundial de Clubes ha reunido en los Emiratos Árabes Unidos al FC Inter de Milán -vigente campeón de Europa- y al SC Internacional de Porto Alegre -actual campeón de la Copa Libertadores de América- junto a los campeones de las restantes Confederaciones de Fútbol que integran el máximo organismo del fútbol internacional y al ganador del campeonato nacional del país anfitrión.



EL MUNDIALITO DE CLUBES, EMPEORA LA MEDIA DE LA SIETE



La Siete, del Grupo Gestevisión-Telecinco, ha cosechado durante los días de emisión del Campeonato un share medio del 1,8%, mientras que los partidos se han quedado en un 1,4% con tan solo 154.000 aficionados. Los tres encuentros retransmitidos se han mantenido por debajo de la media diaria de la cadena, de modo que han computado negativamente. El interés que el fútbol ha despertado entre los espectadores de La Siete ha sido prácticamente nulo, sobre todo, teniendo en cuenta que la cadena ha emitido únicamente los encuentros decisivos.



El FC Inter de Milán y el SC Internacional de Porto Alegre se convirtieron el pasado 14 y 15 de diciembre en los protagonistas del Mundial de Clubes con sus respectivos debuts en las semifinales frente a los ganadores de las eliminatorias de cuartos de final, el Seongnam Ilhwa Chunma FC (Asia) y el TP Mazembe Englebert (África).



NITRO SE IMPONE A LA PRIMERA SEMIFINAL



La primera de las semifinales se mantuvo por debajo del 1% tras reunir a 86.000 espectadores. En la primera hora marcó un 0,7% y un 0,9% en la segunda. El partido se mantuvo a 6 décimas del total cosechado por LaSiete ese día (1,5%). Destacan especialmente los resultados obtenidos por las cadenas del Grupo Antena 3 durante las dos horas de emisión del partido (17:00-19:00). Incluso la oferta de Nitro fue superior al partido:



- Neox: 1,4% (17:00-18:00) y 2,3% (18:00-19:00)

- Nova: 2,4% (17:00-18:00) y 3,3% (18:00-19:00)

- Nitro: 1,0% (17:00-18:00) y 1,1% (18:00-19:00)



La segunda semifinal ganó medio punto y 65.000 telespectadores respecto al choque anterior, no obstante, la media de LaSiete ese día fue de un 1,9%. El partido tan solo logró despuntar entre los espectadores jóvenes de 13 a 24 años, tal y como puede apreciarse en la tabla. La comparativa con las medias logradas por las cadenas de la competencia vuelven a reflejar el escaso interés despertado por esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA. La Siete obtuvo en la primera hora un 1,3% y un 1,5% en la segunda.



- Neox: 2,7% (18:00-19:00) y 3,1% (19:00-20:00)

- Nova: 3,4% (18:00-19:00) y 3,7% (19:00-20:00)

- Nitro: 1,1% (18:00-19:00) y 0,9% (19:00-20:00)



NEOX INTERESA MÁS QUE LA SEGUNDA MITAD DE LA GRAN FINAL



Como era de esperar, la gran final del Campeonato disputada entre el Inter de Milán y el Mazembe Englebert este pasado sábado, 18 de diciembre, atrajo a un mayor número de telespectadores. El partido reunió a 233.000 aficionados, lo que se tradujo en un 1,8% de cuota de pantalla. El resultado superó "ampliamente" a las semifinales, no obstante, no fue capaz de superar la media diaria de la cadena, que esa jornada fue del 1,9%.



El campeón de Europa se vio las caras con el campeón de África en la gran final de la antigua Copa Intercontinental. El conjunto italiano, dirigido por Rafa Benítez, se consagró por primera vez en su historia campeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA al vencer 3-0 al TP Mazembe congoleño. El Inter sumó así un nuevo título internacional a su palmarés tras el triplete -Liga, Copa y Copa de Europa- logrado el pasado año.



El partido logró superar a Nitro y a Nova, pero mantuvo un ajustado pulso con Neox durante su franja de emisión. La cadena de Antena 3 se impuso al fútbol en el segundo tiempo.