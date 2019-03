Barei será la representante de España en Eurovisión, que se celebra el próximo 14 de mayo en Estocolmo. Pero éste no será el primer concurso en el que participe la cantante.







El programa de Antena 3 'El Número Uno' ya contó con Barei en su primera edición. La cantante se presentó al casting con su guitarra, como puede verse en el vídeo.



En Atresmedia también ha colaborado poniendo música a las joyas de 'Velvet', con la canción "Get up and go". Y la banda sonora de Champions Total también es una canción suya, "Time To Fight".