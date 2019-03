Conde-Pumpido: "Hay excesos televisivos difíciles de explicar"

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha referido en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' a la "excesiva" banalización de algunos asuntos jurídicos por parte de la prensa y señaló que los medios de comunicación "no están por encima de la ley".



Durante su participación en el citado foro de debate, Conde-Pumpido insistió en que "nada, y mucho menos la prensa, puede estar al margen de la legalidad", en referencia a los tribunales mediáticos que surgen en las televisiones con casos como el de la niña Mari Luz Cortés.



"La libertad de expresión es uno de los valores más importantes de una sociedad democrática como la nuestra, pero en ocasiones se cometen excesos que son difíciles de explicar, porque se entra en contradicción con el derecho al honor y al de la intimidad", manifestó.



Con respecto al caso concreto de la mediatización del caso de Mari Luz, el fiscal general del Estado expresó su "impresión negativa" por el hecho de que se traslade "al ámbito del espectáculo" un asunto que "debe ser considerado como muy serio". "Su familia no se merece que el asunto sea tratado como un instrumento más para conseguir aumentar la audiencia".



Sobre el trabajo concreto realizado por la Fiscalía con respecto a este caso, Conde-Pumpido mostró su satisfacción "porque se ha llevado a cabo un trabajo excelente". Y añadió que "ahora sólo estamos a la espera de que la sentencia del jurado sea conforme con nuestra petición, como estamos seguros que así será". Para el fiscal general del Estado, "la Fiscalía ha actuado siempre dentro del proceso" y no "en función de los testimonios que cualquier parte interesada haya pronunciado en ningún medio televisivo".



Finalmente, no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer una breve mención a la petición pública de Juan José Cortés, padre de la pequeña Mari Luz, acerca de la implantación de la cadena perpetua revisable en el ordenamiento jurídico español. "Yo no debo pronunciarme sobre una reforma legislativa que corresponde al Parlamento", indicó, "pero quiero dejar claro que con la ley actual, que es por la que nos regimos, haremos todo lo que sea procedente para que estos delitos no queden impunes".