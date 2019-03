MUERE LINA MORGAN

El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, ha expresado las condolencias del Gobierno por el fallecimiento de Lina Morgan, de la que ha destacado su pluralidad de registros artísticos y su faceta empresarial en la industria cultural. Poco antes de entrar en la Comisión de Cultura para defender el proyecto de Presupuestos Generales de estado 2016, Lasalle ha reconocido que la muerte de Morgan es "para todos" una "pérdida muy importante". "No solo ha sido una actriz de teatro, sino una mujer con una pluralidad de registros artísticos extraordinaria", pues fue actriz de cine, teatro, revista y "una de las grandes humoristas de nuestro país". Y también algo que "muchas veces se olvida", según Lasalle, como es que fue una empresaria cultural.



Raúl Sender pisó muchas tablas con Lina Morgan, pero el actor prefiere quedarse con el recuerdo "no de la actriz, sino de la persona", ya que fueron grandes amigos que compartieron viajes, confesiones y muchas cenas. Sender, que la "adoraba" como artista, prefiere por ello recordarla como "una amiga entrañable, generosa, cariñosa, gamberra en su casa, de pocos amigos. Ella se resguardaba mucho, era muy celosa de su intimidad, se entregaba a muy poca gente", ha declarado. "La recuerdo como mi amiga íntima y querida. En mi casa, mis cenas, en su casa, sus cenas. Tengo muchos recuerdos de ella, las fotos lo acreditan, porque hemos viajado juntos y salíamos a cenar todas las semanas fuera", ha añadido.



Al empresario y productor teatral Jesús Cimarro se le ha ido "una gran amiga" con la muerte de Lina Morgan. Con ella llegó a cenar 56 veces en un año para negociar la compra del Teatro de La Latina, que la actriz cómica le vendió en 2011. "La vamos a echar de menos", ha dicho a Efe Cimarro, a quien la noticia del fallecimiento de su gran amiga le ha pillado "por sorpresa" en Mérida, donde asistía a un estreno del Festival Internacional de Teatro Clásico, del que es director. "Es una de las pocas actrices que ha conseguido aunar a muchísimas generaciones de público, que se la conozca en sus papeles cómicos y que todo el mundo la respetara. Es una gran actriz y es una pena que nos haya dejado", ha dicho sobre la protagonista de 'La tonta del bote' (1970).



Para Concha Velasco, Lina Morgan ha sido "un ejemplo" en la vida. "Ha sido una luchadora nata, siempre haciendo dos funciones, siempre trabajando. Yo en realidad siempre he querido ser Lina Morgan, en el buen sentido de la palabra", precisa la actriz. Concha Velasco dice que ha recibido la noticia de la muerte de Lina Morgan como "un mazazo" y siempre "con sorpresa", a pesar de que sabía que estaba muy enferma. "La verdad es que nunca se espera uno esta noticia. He tenido la suerte de ser muy amiga suya, la he querido y la he admirado siempre", asegura la actriz, quien en los últimos tiempos no ha podido ver a su amiga porque fue la propia Lina Morgan "quien dio órdenes de que no quería ver a nadie", según la actriz "Ella quiso ser discreta hasta en los últimos momentos de su vida. No quería ver a nadie y solo mandaba algún mensaje. Tenía pocos amigos pero muy buenos, porque era una excelente amiga. Sé que mandó un mensaje a Raphael hace unos meses, que era también un gran amigo, junto con Jesús Cimarro, Raúl Sender y yo misma", ha dicho.



El actor Emilio Gutiérrez Caba ha recordado la figura de la actriz Lina Morgan, quien "ha marcado un antes y después en el musical y comedia cómica española". "Nadie puede negar que tenía unas virtudes como intérprete excelentes porque conectaba muy bien con el público", ha declarado el actor que ha mostrado su "tristeza" por la "lamentable pérdida" de la actriz.