Christian Gálvez se encuentra en negociaciones con Telecinco para protagonizar una nueva serie en lo que supondría su salto a la ficción nacional. El presentador quiere reconducir su carrera en televisión y así cambiar la conducción de programas televisivos como 'Pasapalabra' o 'Tú sí que vales' por la interpretación.



ObjetivoTV.com ha podido conocer en exclusiva que este nuevo proyecto será una serie de época, intentando explotar una línea que ya marcan otras producciones como la exitosa 'Hispania' de Antena 3, 'Cuéntame cómo pasó' o 'Tierra de lobos' en la propia cadena.



Por el momento, se desconoce si Gálvez continuará al frente de 'Pasapalabra' Una vez se cierre el acuerdo. En caso de no poder compatibilizar ambos trabajos, Telecinco se vería en la necesidad de buscar un nuevo rostro para su concurso de tarde. Por otro lado, cabe recordar que en las próximas semanas Telecinco emitirá el cameo realizado en la serie médica 'Hospital Central', algo que servirá a la cadena de termómetro para comprobar si el joven está o no preparado para este cometido.



RECHAZÓ PRESENTAR 'OPERACIÓN TRIUNFO 2011'



El abandono de este programa se uniría a otros que ya ha rechazado el mostoleño dado su interés por aterrizar en la ficción. Tras la marcha de Jesús Vázquez a Cuatro ('Allá tú'), la primera opción de Telecinco para sustituirle en 'Operación Triunfo' fue Christian Gálvez, algo que finalmente no ocurrirá.



La nueva faceta del presentador podría dejar colgada también a la cadena en la conducción de 'Supervivientes'. Su nombre ha sonado también como sustituto de Vázquez en el reality tras cubrirle en 2009 durante la parte final del programa.



TELECINCO CONVIERTE A SUS PRESENTADORES EN ACTORES



La jugada de reutilizar a Christian Gálvez para la ficción de Telecinco no es nada novedosa. En los últimos meses, se han podido ver distintos casos en los que la cadena ha intentado explotar la popularidad de algunos de sus personajes para intentar reflotar audiencias o dar promoción a nuevas ficciones que no están terminando de despuntar.



Tras conocer que Telecinco le adjudicaba la serie 'Piratas' a Mandarina, una de sus productoras de confianza que no reúne ninguna experiencia en la ficción; la cadena dio a la presentadora Pilar Rubio uno de los papeles principales del proyecto. Telecinco intentaba así matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, consiguen promocionar la ficción; y por otra, amortizan el alto precio pagado por un fichaje realizado principalmente para contraatacar a laSexta tras los problemas habidos entre ambas cadenas.



BELÉN ESTEBAN, EXPLOTADA HASTA EN FICCIÓN



El caso de Belén Esteban es más grave si cabe. De ser la ex de Jesulín de Ubrique, pasó a ser colaboradora de televisión. Más adelante, se auto-ascendió a copresentadora, y ahora la cadena quiere "probarla" en el mundo de la interpretación.



'Aída' será testigo del cameo de la polemista en las próximas semanas, demostrando de nuevo la incapacidad de la cadena para relanzar su programación sin la ayuda de la colaboradora de 'Sálvame'. La Esteban se interpretará a sí misma y llegará a Esperanza Sur para invitar a Aidíta a la fiesta de cumpleaños de su conocida hija Andreíta.