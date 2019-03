El futbolista Dani Alves "invita" a su cumpleaños a los atracadores de 'La casa de papel'

SERIE ORIGINAL DE ATRESMEDIA

Dani Alves, ex jugador del FC Barcelona que actualmente juega en el PSG, ha compartido en su cuenta de Instagram su particular fiesta de cumpleaños, a la que han asistido los ladrones de 'La casa de papel'. No es el primer futbolista que se rinde a la serie original de Antena 3: Neymar compartió en sus redes sociales lo "enganchado" que está a la ficción que protagoniza Álvaro Morte y Úrsula Corberó.