Carolina Cerezuela y Carlos Sobera darán las Campanadas 2011 en Antena 3

Carolina Cerezuela y Carlos Sobera se estrenan este año como anfitriones del Año Nuevo 2012 en Antena 3. El presentador de Atrapa un Millón y la actriz, miembro del jurado de Tu Cara Me Suena, serán los encargados de dar las Campanadas 2011 en la cadena.



Carlos Sobera conduce el concurso Atrapa un Millón, éxito de la temporada con una media de más de 2,3 millones de espectadores y supera el 15% de cuota de pantalla el pasado mes de octubre. Este éxito ha recibido el reconocimiento de los prestigiosos Premios Ondas, que ha premiado al concurso de Antena 3 como el mejor programa de entretenimiento.



Desde su llegada al prime time de Antena 3, de la mano de Gestmusic, ha recibido el apoyo de los televidentes, lo que le ha llevado a ser el líder de su franja de emisión. Su récord de audiencia lo logró el pasado 3 de junio con cerca de 3 millones de telespectadores y un 18,5% de share. Muestra del éxito cosechado fue su salto a la edición diaria vespertina desde el pasado mes de abril.



Carolina Cerezuela forma parte del jurado de Tu Cara Me Suena, el programa revelación de la temporada. La actriz no para de cosechar éxitos con el espacio de Antena 3, que en su última emisión alcanzó el 20% de audiencia y más de 3,2 millones de espectadores.