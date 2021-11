Can Yaman se sincera en su nuevo proyecto: "He decidido contarlo todo sobre mí"

Can Yaman está demostrando ser una estrella en todos los sentidos. Acaba de cumplir 32 años, y además de gozar de una enorme fama en su faceta como actor, el joven es también un gran empresario que ha sacado a la venta un perfume.

Pero eso no es todo, y el próximo 30 de noviembre verá la luz su autobiografía, escrita en italiano originalmente, y titulada 'Sembra strano anche a me', que en español se traduciría como 'A mí también me parece raro'. Si tú también quieres hacerte con un ejemplar, puedes comprar aquí.

Portada del libro de Can Yaman | Amazon

Con un precio de venta de 19,91 euros, junto al libro, que se encuentra en preventa y ya se puede reservar, viene una muestra del ya conocido perfume del actor de origen turco, Can Yaman Mania. El propio Can Yaman ha informado de la buena noticia de la publicación del libro con este post y estas palabras:

"Por primera vez he decidido contarte sobre mí. Todo el camino, sin filtros. Quiero decirte mi verdad. Mi libro, desde el 30 de noviembre en las librerías, ya está disponible para reservar en tiendas online", ha escerito el conocido intérprete junto a un vídeo en el que podemos verle en su faceta más íntima.

La editorial del libro ha añadido estas palabras sobre 'Sembra strano anche a me': ¿Quién es él en realidad? ¿Qué se esconde detrás de sus ojos magnéticos y su talento impecable? Por primera vez, Can decide desnudarse en una autobiografía íntima y privada. Rebobinando el hilo de los recuerdos, se remonta a los lejanos días de la infancia y los tumultuosos días de la juventud para contar todo lo que sucedió antes de ser famoso. Su vínculo con la familia y las dificultades económicas, los años de estudio y su relación con las mujeres: una historia que no teme revelar el claroscuro de una vida extraordinaria y complicada al mismo tiempo. Un retrato inédito, verdadero y sorprendente que cuenta la historia de un hombre y no los éxitos de una estrella".