Can Yaman comparte las fotos más desconocidas de su infancia y adolescencia

Can Yaman estrenará muy pronto en Nova 'El señor equivocado', serie cuyo primer capítulo ya está disponible en ATRESplayer Premium. Estos últimos días el conocido actor turco ha estado entregado a su faceta más solidaria, visitando en nombre de su fundación Can Yaman for Children un hospital infantil.

"El domingo fue un día inolvidable. El primer paso de un proyecto que es muy importante para mí. Juntos podemos hacer mucho para ayudar a los niños en dificultades. El amor genera amor Gracias a @policlinico.umberto1 por haber aceptado la iniciativa de @canyamanforchildren", escribía el actor en este post que resumía su visita al centro hospitalario.

Hace solo unas horas el intérprete publicaba también estas fotos inéditas de su infancia y adolescencia, muy probablemente para recordar que él también fue un día niño. ¿Le reconoces tan pequeñito?

Can Yaman en su infancia y adolescencia | Instagram @canyaman

Así empieza la serie 'El hombre equivocado'

Ezgi (Özge Gürel) sigue enamorándose del "hombre equivocado". Una fiesta sorpresa para su novio acaba en desastre cuando lo ve en los brazos de su amante secreta. Mientras lidia con esta decepción, sus mejores amigas, Deniz (Cemre Gümeli) y Cansu (Fatma Toptas), le advierten de los hombres que siempre la traicionan.

Özgür (Can Yaman) también parece ser el "hombre equivocado". Este adinerado soltero siempre es el centro de atención. Él va de aventura en aventura, sin compromisos.

Mientras tanto, la vida de Ezgi se desmorona al perder su trabajo y su apartamento... A pesar de sus diferencias, Özgür y Ezgi tienen algo en común: madres preocupadas por su futuro y un destino que conspira para que se conozcan.

Cuando se encuentren en el restaurante de Özgür, donde el protagonista trabaja con su mejor amigo Ozan (Serkay Tütüncü), Ezgi está devastada: la joven verá que Soner (Taygun Sungar), su ex, le propone matrimonio a la que hasta entonces era su amante.

Tras conocerse de manera inesperada, Ezgi acabará contándole sus penas y preocupaciones a Özgür... A medida que florezca su amistad y Ezgi tome las riendas de su vida laboral con éxito, Özgür, como consejero, ayudará a Ezgi a intentar ganarse el corazón de otro hombre, Serdar (Sarp Can Köroglu), el que podría ser su “hombre perfecto”.

A su vez, Özgür le pedirá a Ezgi que finja ser su nueva pareja, para ilusionar a su madre y calmar sus nervios por su huida habitual de los compromisos y relaciones duraderas.

No todo saldrá como esperan: su juego y pacto secreto están destinados a acercar cada vez más a Ezgi y Özgür, ¿el “hombre equivocado”?…

