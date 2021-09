El cambio de look de Jaime Lorente con el que se aleja de 'La Casa de Papel'

'La Casa de Papel' es uno de los grandes éxitos del momento y la llegada de la primera parte de la temporada 5 no ha hecho más que aumentar la expectación sobre el final que nos darán en la serie original de Atresmedia. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS sobre la temporada 5 de 'La Casa de Papel', por lo que si no la has visto, ya sabes lo que tienes que hacer.

Conforme ha avanzado la serie muchos han sido los personajes que se han ido perdiendo por el camino, desde la trágica pérdida de Berlín al final de las primeras dos temporadas de la serie, hasta llegar a la última gran sorpresa con aquel sacrificio de Tokio para salvar a sus compañeros. Evidentemente los actores de 'La Casa de Papel' deben pasar página y parece que tienen claro que deben seguir adelante.

Jaime Lorente no ha tardado en sorprender a sus fans en su cuenta de Instagram y ha subido una foto en la que demuestra que ya está mirando más allá de su personaje en la serie. El rodaje ya está terminado y para demostrar que está centrado en el futuro, Jaime muestra el nuevo look que ha adoptado, dejando claro que no queda nada de Denver y que ya está con la mira puesta en el próximo proyecto.

El último homenaje a Nairobi y Tokio de 'La Casa de Papel'

A pesar de haber terminado de manera definitiva su paso por la serie, muchos fans son los que no pueden despedirse del todo de estos dos grandes personajes. Por supuesto nos referimos a las pérdidas más fuertes que hemos vivido en esta última parte de 'La Casa de Papel', que han sido Nairobi, Alba Flores y Tokio, Úrsula Corberó.

La muerte de Nairobi llegó de forma inesperada, puesto que verla sobrevivir a aquel disparo de un francotirador hacia pensar que nada peor podía pasarle, pero nos equivocábamos. Por supuesto la de Tokio no ha llegado a sabiendas y su sacrificio para salvar a la banda de El Profesor nos dejó con la piel de gallina.

Para despedirse de ellas, desde la cuenta oficial de 'La Casa de Papel' en Instagram han subido estas fotos con las dos disfrutando la una de la otra. En la publicación que comparten, escriben el siguiente mensaje: "Las putas amas", algo que no vamos a discutir.

