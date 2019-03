Calle 13 estrenará las series 'Harry's Law', 'Kate' y 'Rizzoli and Isles'

'Harry's Law', 'Kate' y 'Rizzoli and Isles' tiene en común una cosa: el peso de la serie recae sobre una mujer. Kathy Bates, Kate Reed, Sasha Alexander y Angie Harmon son las protagonistas de las series que el canal Calle 13 estrena en la próxima primavera. Tienen carácter, son independientes, resultas y complejas. Y se ven envueltas en situaciones peligrosas y poco convencionales.



'HARRY'S LAW'

Esta serie supone el primer papel protagonista de Kathy Bates en una serie de televisión. Ganadora de un Oscar por su trabajo en la película 'Misery', Bates se mete en la piel de la abogada Harriet Korn.



David E. Kelley, productor de la serie y responsable de títulos como 'Ally McBeal', escribió el papel para un hombre, pero no encontraron al actor adecuado. Finalmente, se reescribió para la actriz, que construye aquí un personaje excéntrico pero entrañable que ve cómo su monótona vida de abogada de patentes se va al traste en unas horas.



La serie, estrenada hace tan solo unas semanas en Estados Unidos, es el mayor éxito del año de la cadena NBC, y tiene una audiencia media semanal que ronda los 10 millones de espectadores.



'KATE'

Se trata de una serie producida por Universal Networks International para sus canales. Su protagonista, Kate Reed, se convierte en mediadora judicial gracias a sus dotes de negociación y su encanto personal. La serie, estrenada también este pasado enero en Estados Unidos, es seguida por 4 millones de espectadores en el canal USA Network.



La actriz Sarah Shahi da vida a Kate después de haber sido coprotagonista de 'Life' junto a Dani Reese y de haberse hecho popular a las lesbianas de la serie de culto 'The L World'. También ha aparecido en sereis como 'Los Soprano', 'Dawson crece' o 'Frasier'.



'RIZZOLI & ISLES'

'Rizzoli & Isles' se centra en la relación de dos carismáticas mujeres que forman un tándem infalible contra el crimen. Angie Harmon interpreta a Jane Rizzoli, una valiente detective de Boston que con la ayuda de la metódica forense Maura Isles (Sasha Alexander) resolverá peligrosos casos criminales. Rizzoli y Isles, amigas y compañeras de trabajo, son dos mujeres brillantes y atractivas que tienen en común el gusto por el riesgo y su fuerte dedicación por el trabajo.