Buenafuente rechaza un premio de FHM por "humillar innecesariamente" a Pablo Motos

Normalmente una noticia acerca un premio es positiva y contine declaraciones de agradecimiento. Pero éste no es el caso. Los premios FHM de Comedia ha concedido a Andreu Buenafuente el galardón al Mejor Presentador. Hasta ahí, todo dentor de lo esperado. El problema llegó cuando el 'showman' decidió rechazar el premio en solidaridad con su compañero de profesión Pablo Motos, que ha sido galardonado con el premio al Peor comediante.



El miércoles pasado, Buenafuente publicó un post en su blog referido a este asunto y lo comentó en su programa de La Sexta:

"La revista FHM ha hecho un concurso entre sus lectores para dar unos premios de televisión. Y los lectores han tenido a bien darme el de mejor presentador, pero siento decirles que no voy a aceptar este premio. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque si sigues leyendo la lista, te encuentras con que, al final, aparece la categoría de "Peor comediante", que ha sido concedida a Pablo Motos. Y esto, no puede ser. Como compañero no puedo apoyar unos premios en los que se humilla innecesariamente la labor de otro cómico. No verás una fórmula como esta en cualquier otra lista de premios, ya sea de cine, periodismo, o cualquier otra disciplina. Pero sí en una de cómicos. ¿Por qué? ¿Porque somos graciosos? De acuerdo, somos graciosos. Pero también somos profesionales".



La respuesta de la revista no se ha hecho esperar y esta mañana ha publicado su comunicado en la web, donde explica, punto por punto, el polémico premio, bajo el título: "¡Amigos, Buenafuente nos hace un injusto feo a TODOS nosotros!".



Según la publicación, no se trata de un concurso (como comenta Buenafuetne en su programa). "Es una votación online. FHM puso las categorías y los nominados en FHM.es y el pueblo soberano -en este caso 25.000 internautas– votó libremente". También aclara, con mucho humor, que no hay premio físico: "por muy digno que se ponga, no nos hace un feo porque no hay nada que recoger ni, si nos apuran, nada que aceptar".



El último capítulo de este "culebrón" está en el Twitter. El comunicador catalán ha declinado esta tarde contestar a la carta de la revista con un escueto mensaje en su cuenta en el que asegura: "No voy a entrar en polémica con el director de FHM. Tema zanjado". ¿Habrá próximas ediciones? estaremos pendientes.