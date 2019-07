Desde que empezó la televisión unos de los formatos estrella que más éxito han cosechado a lo largo de estas décadas han sido los concursos. Muchos son los programas que se han hecho mundialmente conocidos por otorgar grandes cantidades económicas pero... ¿cuáles han sido los mayores premios de la historia de la televisión?

Jeopardy!' ha sido a lo largo de su historia uno de los programas que más dinero ha repartido

El legendario concurso americano ostenta el récord. Brad Rutter fue quien consiguió un total de 4.788.436 $ de todas sus apariciones en el concurso. Su primera aparición fue en 2000 y se llevó un total de 55.102 $. Después fue invitado al Torneo de Campeones de 2001 que ganó consiguiendo 100.000 $. En 2002, apareció en el Torneo de Maestros del Millón de Dólares alzándose con el premio principal, 1.000.000 $.

En 2005 volvió para 'Ultimate Tournament of Champions' de 2005 llevándose 2.100.000$. En 2011 volvió a aparecer en 'Jeopardy! IBM Challenge', compitiendo contra los grandes triunfadores del show haciéndose con la victoria y 77.147 $.

Rutter participó en el 'Jeopardy!' 2014 'Battle of the Decades' donde ganó el torneo y 1.000.000 $. Por último, En 2019 se asoció con otros dos ganadores en 'Jeopardy!: Juego de estrellas' logrando 1.000.000 que repartieron entre los tres concursantes.

Antes, Ken Jennigs había sido el concursante quien ostentaba el récord de 'Jeopardy!'. En total el concursante se ha llevado un total 3,522,700 $.En su primera aparición se llevó la friolera de 2.522.700 $ tras permanecer 75 programas. Después se llevó 500.000 $ para su segundo puesto en el 'Ultimate Tournament of Champions'. 300.000 $ en el Desafío IBM 2011. 100,000 $ por terminar segundo en la batalla de las décadas

y otros 100.000 $ para terminar segundo en el 2019 'Jeopardy!: Juego de estrellas'.

La versión americana de ¿Quieres ser millonario?

'Who Wants to Be a Millionaire?' (¿Quieres ser millonario?) es uno de los formatos más extendidos alrededor del mundo. Su versión americana tiene el récord del mayor premio que se ha dado en la historia del concurso con la participación de Kevin Olmstead en 2001 al llevarse 2.180.000 $.

Después en España nos encontramos con el programa de Antena 3 'Boom' presentado por Juanra Bonet y que se emite todas las tardes de lunes a viernes a las 20:00 horas.

En junio de 2016 el equipo de los RockCampers se hizo con el mayor premio otorgado en la historia de la televisión en nuestro país al llevarse 2.326.500 euros.

Esta noche Los Lobos luchan por ganar el bote más grande jamás repartido

Actualmente Los Lobos, que ostentan el Premio Guiness a los participantes que más tiempo han estado de manera ininterrumpida en un programa de televisión, pueden superar este récord ya que el programa tiene en este momento el mayor bote de la historia con 4.130.000 €. A esta cantidad habría que añadirle el dinero que Los Lobos llevan acumulado en todo este tiempo por lo que el premio ascendería a más de 6,6 millones €.