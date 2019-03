La blogosfera española se rinde ante Downton Abbey

Todavía no se ha estrenado y ya cuenta con miles de fans que empiezan a convertir el hecho de ver Downton Abbey en un "culto". Críticos televisivos y cinematográficos, amantes de la televisión, analistas y otros bloggers comienzan a situar la serie de la ITV a la cabeza de las producciones televisivas actuales. El próximo martes llega a Antena 3. ¿Vas a ser tú también uno de sus fans?



Downton Abbey ha traspasado fronteras a través de la Red y son muchos (por no decir casi todos) los bloggers y críticos de televisión quienes la han puesto en un altar. El periodista Hernán Casciari ni se esperó a que la primera temporada finalizara para recomendarla a los seguidores de 'Espoiler TV': "Yo jamás hubiera sospechado que, después de ver tres episodios de la serie, pudiera saber quién es quién. Y sin embargo lo sé. Los conozco a todos. (...) Te encariñas con esa gente, los conoces a todos (¡y son dieciocho!) y no hay ni una sola escena que quieras pasar de largo".



Casciari elogia así el magnífico guión original de Julian Fellowes, que cuenta en su haber con un Oscar al mejor guión por 'Gosford Park'. Tampoco se queda corto elogiando el trabajo de Fellowes Alberto Rey en su blog 'Asesino en Serie'. Rey fue de los primeros en recomendar encarecidamente esta serie, al que le "cuesta creer que no sea una adaptación de algún novelón clásico".



"UN GRAN ESPECTÁCULO"

Y cuesta creer al verla que no se trate de cine: "Se filma cada vez mejor para la televisión. Eso es lo que pasa. Ver Downton Abbey resulta tan placentero, tanto, que da asco. Uno se siente un privilegiado de los tiempos", así resume en Espoiler TV la calidad de cada episodio (no es para menos: cada capítulo ha tenido un coste de un millón de libras). "Afortunadamente, aprovecha la abundancia de medios y ofrece no sólo grandes interpretaciones (Maggie Smith, Jim Carter...) y tramas interesantes, sino también un gran espectáculo", comenta en 'Asesino en Serie'.



Nuestro blog de series tampoco se la ha perdido. Para Número de Serie, Downton Abbey "engancha desde el principio y lo hace desde un guión tejido con minuciosidad, a prueba de golpes". Funes VO tiene un decálogo de razones por las que no puedes perderte esta serie: su producción, las historias de amor, un guión inmejorable, unos malos malísimos y la actriz Maggie Smith: "Sí, es una razón en sí misma". La décima es un reto: "Ser capaz de encontrarle un fallo. (...) os invito a que veáis la serie en Antena 3 y le busquéis errores, huecos, fallos… Yo lo he intentado y no he sabido".



David Pastrana también destaca en 'VayaTele' la exquisita ambientación de la serie de la ITV, a la que desea que deslumbre a la audiencia española: "Esta producción tiene potencial para convertirse en todo un exitazo, y sinceramente espero que así lo haga". "Es una de esas series que entran por los

ojos. (...) Desde aquí sólo avisaos de que se va a emitir una gran serie en abierto y eso ya es todo un acontecimiento", anuncia David Rubio en 'Bandeja de Plata'.



"COMO SABOREAR UN BOMBÓN DE CALIDAD"

"Downton Abbey es una serie extraordinaria, con una historia, unas tramas y unos personajes que te dejan enganchado desde el principio". Así de rotundo es el blog 'Sopranismo Ilustrado', que continúa: "Los personajes son de lo más creíbles y tienen esa variedad de matices que hace que pases del amor al odio por ellos en pocos minutos".



Downton Abbey no deja indiferente a nadie y gusta a todos, incluso a los escépticos con las seires de época, como lo era el blogger de 'En algún lugar de la tele': "Una experiencia magnífica, altamente recomendable, y que ha dejado el listón por las nubes". En el blog 'En Cuarentena' la comparan con "saborear un bombón de calidad".



Para Alberto Rey, Downton Abbey es "una de las mejores series del año, sin ninguna duda. Sólo tiene el fallo de no haber sido emitida más que en el Reino Unido". Pero eso ya tiene solución a partir del próximo martes 15 de marzo. Ya no tienes que esperar más. Bienvenido a Downton Abbey.