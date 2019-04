'Big Bang' llega a su final y Neox le dice adiós con 'Big Bang Theory Forever'

Llega el final para un clásico televisivo, una comedia icónica, una serie reconocida y exitosa mundialmente: 'Big Bang' dice adiós, pero la huella que deja perdurará y será imborrable.

En mayo, Neox quiere rendir homenaje a una de las sitcom más populares de las últimas décadas con 'Big Bang Theory Forever', una gran celebración, una acción transversal en Atresmedia repleta de hitos y especiales de programación en la cadena y guiños a la ficción y a sus personajes en el diseño corporativo, creatividades y promociones de Neox, una web específica, generación de múltiples contenidos en el entorno digital del Grupo y en sus redes sociales, concursos para los espectadores, un gran evento repleto de sorpresas con proyección en un acercamiento a la comunidad fan… hasta culminar con la emisión #SinEsperas en el horario estelar de su desenlace el próximo 23 de mayo.

Una serie mítica que se va, pero que permanecerá en todos nosotros y también en la cadena. Su universo pasará a formar parte del nuestro y se quedará para siempre. 'Big Bang Theory' en Neox.

Gran traca final de programación especial: homenaje a personajes y emisión del desenlace #SinEsperas

'Big Bang' cerrará sus tramas en su despedida de la pequeña pantalla, tras haberse convertido en un reclamo popular y mediático en estos últimos años, con 12 temporadas a sus espaldas, personajes icónicos, premios y el reconocimiento y cariño de la audiencia.

Neox quiere cerrar la serie por todo lo alto y durante el mes de mayo emitirá varios especiales, noches dedicadas a cada uno de sus personajes protagonistas, episodios votados por los fans y el estreno de los capítulos restantes de su temporada final dentro del compromiso pegado a EEUU.

Todo ello se cerrará con un broche de lujo con la emisión de su desenlace el próximo 23 de mayo en el horario estelar en una jornada muy emotiva: maratón durante todo el día y en Prime Time el estreno en abierto de su mediático adiós.

La programación en el horario estelar diseñada bajo la estela 'Big Bang Theory Forever' arrancará este jueves 2 de mayo y quedará conformada con fechas muy destacadas:

- Jueves 2 mayo: Emisión del capítulo de estreno pegado a USA titulado 'The Decision Reverberation'+ Noche especial dedicada a AMY

- Sábado 4 mayo: Noche especial dedicada a Bernadette

- Jueves 9 mayo: Emisión de episodio de estreno pegado a USA + Noche especial dedicada a Penny

- Sábado 11 mayo: Noche especial dedicada Raj

- Jueves 16 mayo: Emisión de capítulo de estreno pegado a USA + Noche especial dedicada a Leonard

- Sábado 18 mayo: Noche especial dedicada a Wolowitz

- Semana 20-22 mayo: Emisión de capítulos elegidos por los fans

- 23 mayo: Big Bang Final: Maratón de la última temporada de la serie + Emisión pegado a EEUU de su doble capítulo final + Noche especial dedicada a Sheldon

Este jueves 2 de mayo (a partir de las 22:30h en La Noche Sitcom)

En el capítulo de estreno de 'Big Bang', 'The Decision Reverberation', la preocupación de Raj crece por momentos cuando siente que al publicar un artículo donde sugiere que pudo haber descubierto vida extraterrestre, no le toman en serio. Mientras tanto, Penny no deja a Leonard decaer y la anima a que se defienda cuando quiere ser el investigador principal en un estudio de física de plasma.

Justo después se ofrecerá la 'Noche especial con Amy' con los siguientes capítulos: "La manipulación de la locomoción", "Equivalencia del baile del instituto", "La manifestación del trol" y "La asimetría de la pajarita".

Proyección del final en un evento fan irrepetible repleto de sorpresas

El próximo 23 de mayo, Neox emitirá el esperado desenlace de 'Big Bang', pero habrá una experiencia de disfrute total: se celebrará una proyección del final, un gran evento fan lleno de sorpresas.

En las redes sociales de la cadena se irá ofreciendo en los próximos días más información y detalles, especialmente para los aficionados interesados en acudir y despedir 'Big Bang' por todo lo alto.

#BigBangForeverNeox: acciones y concursos en el entorno multimedia y redes de Neox

#BigBangForeverNeox se extenderá en el entorno multimedia y de redes sociales. Habrá concursos y premios (asistir al doblaje de la serie, asistencia al evento fan del 23 de mayo o posibilidad de conseguir productos de la comedia, entre otros), elección de capítulos por los fans, material extra, contenido propio y especiales… Todo recogido en bigbangforeverneox.com y en las redes sociales de Neox.

Uno de los concursos más destacados será la oportunidad que se brindará a un fan de poder asistir a una sesión de doblaje el 9 de mayo y poder prestar su voz en uno de los episodios finales de 'Big Bang'.

Una campaña de promos con guiño a los finales de las grandes sagas y culto del cine y la televisión

Junto a un diseño muy especial de imagen, creatividades y promociones, Neox emitirá numerosas promos para decir adiós a 'Big Bang', unas piezas que contienen guiños y parodias a los desenlaces de las grandes sagas y de culto del cine y televisión de los últimos años, películas y series archiconocidas por los espectadores y que, como 'Big Bang', serán recordadas por siempre. Estas promos contarán además con la locución de personajes como Sheldon, Amy y Leonard, amantes y frikis junto a toda su pandilla de la industria del entretenimiento de la grande y pequeña pantalla.

'Big Bang', un éxito en Neox

El 24 de septiembre de 2007, los espectadores descubrían por primera vez el día a día de un grupo de brillantes físicos y de su inseparable amiga y vecina, con ilusiones, hallazgos y diversión por venir. Desde entonces, Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Raj (Kunal Nayyar), Howard (Simon Helberg), Amy (Mayim Bialik) y Bernadette (Melissa Rauch) se han convertido en iconos de la televisión mundial.

Siempre entre las emisiones más vistas del canal y de la noche temática, 'Big Bang' promedia en su temporada final un 3,7% de cuota y 615.000 espectadores, líder temático de su franja. Precisamente, el estreno de esta temporada 12 el 1/10/2018 es la emisión temática no deportiva más vista de la temporada con 990.000 espectadores y un 6% de cuota.

'Big Bang' ha acumulado galardones a lo largo de su historia. Sirvan sólo como ejemplo los Emmy y Globo de oro de Jim Parsons como mejor actor protagonista de comedia, junto a los numerosos premios de la ficción y del elenco artístico y técnico en entregas como los mencionados Emmy, AFI Awards, Critics Choice Television Awards o People's Choice Awards.

Creada por Chuck Lorre y Bill Prady, 'Big Bang' es una serie que mezcla la comedia de situación con continuos guiños a la ciencia, la televisión, el cine, la cultura popular, los cómics, etc… Además de contar con un listado muy largo de estrellas invitadas –como Will Wheaton, Christine Baranski y Laurie Metcalf-, la undécima temporada, por ejemplo, sumó los cameos de Bill Gates, Stephen Hawking –con homenaje incluido-, Kathy Bates y Mark Hamill ('Star Wars'), entre otros, y esta temporada final se está convirtiendo en una despedida de queridos personajes recurrentes, junto a sus protagonistas imprescindibles.