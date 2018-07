Belén Esteban pretende seguir los pasos de Imanol Arias y Juan Echanove

El pasado mes de noviembre, La Fábrica de la Tele produjo para Telecinco 'España pregunta, Belén responde' (2.959.000 y 15,2%), un especial en la línea del popular formato 'Tengo una pregunta para Usted', de hecho, Televisión Española demandó y solicitó medidas cautelares contra la cadena de Mediaset España para prohibirle su redifusión.



TVE logró su objetivo. El juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid prohibió a la cadena privada "cualquier explotación" del espacio 'España pregunta, Belén responde'. "Nos encontramos ante un formato casi idéntico, fácilmente reconocible por el telespectador al que se dirige, sin perjuicio de que existan algunas diferencias no esenciales", recogió el auto. Según el tribunal, Telecinco aprovechó la fama y reputación que tiene el formato de TVE para lanzar uno propio protagonizado por su colaboradora más mediática, Belén Esteban.



Ahora parece que La Fábrica de la Tele haya puesto sus ojos en otro exitoso formato de Televisión Española, hablamos de 'Un país para comérselo'. La productora junto a Belén Esteban ha comenzado a grabar las imágenes de un piloto centrado en los productos gastronómicos de determinadas regiones.



Como en el formato del Grupo Ganga, la colaboradora de 'Sálvame' seguiría los pasos de Imanol Arias y Juan Echanove desplazándose por los pequeños y desconocidos pueblos de España en busca de su gastronomía.



LA GASTRONOMÍA LOCAL BY BELÉN ESTEBAN

Se trataría también de un paseo por nuestra cultura, nuestras gentes y nuestras tradiciones a través de la gastronomía. Por el momento, se desconocen los detalles exactos del formato, aunque sabemos que la propia Belén Esteban sería la encargada de presentar directamente los diferentes productos y de charlar con las personas que protagonizarán el espacio.



Esta misma semana, la colaboradora de Telecinco se desplazó hasta Asturias para grabar las primeras imágenes del piloto. Belén Esteban dedicó toda una mañana para visitar el concejo de Tineo, mientras que por la tarde se desplazó a Pola de Siero, donde grabó imágenes en los conocidos establecimientos El Rinconín de Les Campes y la sidrería El Madreñeru. Productos gastronómicos de la región, como la sidra o el queso de Cabrales, fueron los protagonistas de esta visita.



BELÉN ESTEBAN, DE COLABORADORA A PRESENTADORA

Al igual que en 'Un país para comérselo' Belén Esteban no simplemente presentará los platos o productos típicos de cada región. Detrás de cada producto siempre hay una historia humana, protagonizada por gente de la calle, trabajadores de la pesca, la agricultura o la hostelería. La colaboradora pondrá en práctica sus dotes de "comunicadora" o entrevistadora para hablar distendidamente con los personajes que pasarán por el programa.



Actualmente son muchos los programas de cocina o gastronómicos que inundan las parrillas de las distintas cadenas. Resulta prácticamente imposible hablar de plagio o copia cuando alguien con una cámara graba una receta de cocina o recoge los consejos culinarios que han ido transmitiéndose de generación en generación. Esa es la tranquilidad con la que cuenta la productora.



La Fábrica de la Tele tiene su confianza depositada en este piloto que finalmente deberá aprobar Telecinco para su emisión regular. Si todo sale tal y como está previsto, Esteban debutaría como presentadora la próxima temporada. La productora juega con una gran ventaja, y es que es la propia cadena la que desde hace tiempo quiere ver a Belén Esteban en solitario, con su propio espacio. Las audiencias hasta la fecha la acompañan y, como no, la cadena no quiere desaprovechar este filón.