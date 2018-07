"Ha ido mejor" que en el primer ensayo, ha comentado Barei, la representante española de Eurovisión. El certamen, que se celebra este sábado en el Globen Arena de Estocolmo, Barei interpretará su tema "Say yay!", del que ya ha podido verse su puesta en escena, aunque no sea la definitiva.



En este segundo ensayo, Barei optó por una versión con algo de cola del vestido corto de lentejuelas en cobre que vistió el viernes y repitió sus "sneakers" negras, pero refrescó su imagen con un peinado más desenfadado, volcado a un costado, de inspiración punk.



No obstante, la cantante aseguró que aún querría dar algunos retoques más tanto al vestuario y al estilismo como a la iluminación de su intervención en Eurovisión. "Quizá probaremos diferentes estilos, trajes, peinados... tenemos que ver el vídeo. Me gustaría cambiar muchas cosas de las luces y las posiciones", apuntó Barei.



La iluminación ya sufrió cambios importantes en el segundo ensayo con respecto a la prueba del viernes, decantándose más por los colores blancos. Además, Barei está considerando modificar las posiciones en el escenario de las cinco coristas que le acompañan, para que el resultado en la pantalla sea el óptimo. La cantante española aliñó la rueda de prensa con dos regalos para los periodistas: una breve versión en solitario del tema "Quédate conmigo", que interpretó Pastora Soler en Eurovisión 2012, y unos versos "a capella" del "Say yay!" junto a su coro.



Barei se reafirmó en la dramática puesta en escena de su "caída", que tiene lugar en el parón musical tras el primer estribillo, subrayando que representa perfectamente el mensaje de la canción, de "caer" y levantarse: "No tirar la toalla". La cantante y compositora destacó además que participar en Eurovisión ha sido "la mayor oportunidad" que ha tenido en su carrera, "como un sueño", que le está proporcionando muchas ventajas "desde el primer momento", porque le está permitiendo crecer "no sólo profesionalmente, sino también personalmente".



Tras este segundo ensayo, está previsto que la representante española participe esta tarde en la inauguración oficial del festival de Eurovisión 2016 en el ayuntamiento de Estocolmo, que arrancará con la obligatoria alfombra roja para los artistas. Posteriormente, la cantante acudirá al Euroclub, para cantar por primera vez ante los seguidores del certamen.