Atresmedia y Locamente presentan 'Gran Hotel de las Reinas', un show protagonizado por las mejores Drag Queens del momento

Atresmedia y Locamente han presentado este martes el nuevo espectáculo 'Gran Hotel de las Reinas', un novedoso show protagonizado por las mejores drag Queens del momento que recorrerá España durante los próximos meses.

'Gran Hotel de las Reinas' es un espectáculo de variedades donde cabe el baile, el humor, la música en directo, los lypsinc, looks espectaculares, la provocación, las sorpresas y la participación del público. Un show que estará presentado por la inigualable Supremme de Luxe, que actuará como maestra de ceremonias de este hotel plagado de estrellas.

'Gran Hotel de las Reinas' cuenta con Free Now como patrocinador de movilidad. FREE NOW ofrecerá descuentos a los usuarios que visten el espectáculo y usen cualquiera de las opciones de movilidad disponibles en la app en las ciudades en las que ésta opera. Estos descuentos se ofrecerán a través de las redes sociales de FREE NOW y de las protagonistas del show.

Otro patrocinador es Absolut Vodka, que ofrecerá un contenido exclusivo durante el show además de una categoría de entrada, la Absolut VIP Experience, con dará acceso a:

- ENTRADA VIP: Mejor localización + cocktail Absolut bienvenida

- ENTRADA VIP Meet & Greet: Photocall con las queens, cocktail, póster del Gran Hotel de las Reinas y bag o merchan Absolut.

Y también tendrán en todas las venues el ABSOLUT HOTEL COCKTAIL BAR, un espacio donde, antes del show y en la media parte, los asistentes podrán acercarse al “Cocktail Bar del Hotel” a tomarse un cocktail Absolut.

Y también LELO, la reconocida marca sueca de bienestar sexual y juguetería erótica, colaborará con sorteos de sus productos estrella como SILA, SONA o F1sV2 y actividades con las reinas.

En 'Gran Hotel de las Reinas' todo el mundo es bienvenido y su objetivo principal es que el espectador se olvide de todo durante un espectáculo de más de dos horas. Un espectáculo donde celebrar la diversidad y que será pionero en ofrecer un show totalmente protagonizado por Drag Queens de primer nivel en los principales teatros de nuestro país.

Con Paca la Piraña, actriz revelación de la serie 'Veneno', como recepcionista del hotel, por el escenario pasarán las drags Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena. Una oportunidad única para que puedan ver de cerca a sus seguidores.

Además, el espectáculo contará con Jedet y Daniela Santiago, protagonistas de 'Veneno' y dos de las actrices del momento tras alzarse con el Ondas a Mejor Interpretación Femenina por su papel en la serie.

Primeras fechas confirmadas

Durante la rueda de prensa celebrada este martes se han anunciado las primeras fechas de ‘Gran Hotel de las Reina’. El espectáculo verá la luz por primera vez, con una premiere exclusiva, el próximo 29 de julio en Starlite Catalana Occidente de Marbella con un show único y especial. Una carta de presentación para la gran gira que tendrá el show por toda España durante los próximos meses.

Además de este preestreno en Marbella, 'Gran Hotel de las Reinas' aterrizará en:

31 de julio y 7, 14, 21, 28 de agosto TORREMOLINOS AUDITORIO

3, 4, 5, 10, 11 y 12 de septiembre BARCELONA TEATRO COLISEUM

30 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre VALENCIA TEATRO OLYMPIA

Del 7 al 31 de octubre MADRID ESPACIO DELICIAS

5 y 6 de noviembre VIGO AUDITORIO

25, 26 y 27 de noviembre LAS PALMAS TEATRO