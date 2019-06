Atresmedia TV emitirá en abierto la aclamada serie 'Big Little Lies'

ADQUIERE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA TEMPORADA

El Grupo adquiere los derechos de la primera temporada de la ficción de HBO 'Big Little Lies'. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Alexander Skarsgård, Adam Scott y Zoë Kravitz encabezan un elenco de lujo. 'Big Little Lies' ha arrasado en las galas de premios de mayor prestigio de la televisión de EE. UU. Creada por David E. Kelley y dirigida por Jean-Marc Vallée, 'Big Little Lies' está basada en la novela de Liane Moriarty y cuenta con Witherspoon y Kidman dentro de la producción ejecutiva. La serie narra la historia de tres madres cuyas vidas aparentemente perfectas terminan dando un giro total al verse involucradas en un crimen.