ATRESMEDIA y ATRESplayer, más líderes entre los grupos audiovisuales con su tercer mejor resultado del año

ATRESMEDIA sigue ampliando su dominio como el grupo audiovisual líder en internet al conseguir 26,8 millones de visitantes únicos, lo que supone un crecimiento del +2% tanto frente al mes anterior como en la comparativa interanual, hasta alcanzar su tercer mejor resultado del año. Según los últimos datos publicados por el medidor recomendado Comscore, correspondientes a noviembre de 2020, este dato sitúa a ATRESMEDIA, un mes más, a la cabeza de las audiencias digitales, ampliando la ventaja con respecto a su competidor a un +50%, lo que suponen 8,9 millones de visitantes únicos más. Igualmente, sigue muy por delante de su rival en el ranking de sites más visitados, ya que ATRESMEDIA sube hasta la séptima posición y su competencia directa sigue en el puesto 17.

ATRESplayer firma, un mes más, un nuevo liderazgo frente a su competidor. La plataforma del grupo alcanza en esta ocasión su tercer mejor resultado del año al situarse en los 3,1 millones de visitantes únicos, tras experimentar un crecimiento interanual del +33%. Gana a su competidor con una diferencia de 845.000 usuarios únicos, lo que significa una ventaja del +38%.

Además, ATRESplayer PREMIUM no para de crecer y vuelve a romper su propio récord de suscriptores. En noviembre, y tras el éxito de la serie ‘Veneno’, ya disponible completa en la plataforma para suscriptores, ahora estrena 'Más de Veneno: El documental', un making of con secretos del rodaje de la producción del año y testimonios de sus creadores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, además de con declaraciones de sus protagonistas, tomas falsas y los momentos más divertidos de una serie que está conquistando al mundo entero. Tanto es así que hasta ‘The New Yorker’ la ha nombrado una de las mejores series de año.

También se encuentra disponible en la plataforma una nueva entrega de ‘Pongamos que hablamos de…’ en este caso con la actriz Penélope Cruz. A través de más de 30 entrevistas, este documental original arrojará luz sobre la persona y la actriz española más internacional.

Además, cada domingo, continúa un nuevo episodio de ‘By Ana Milán’, la serie original de ATRESplayer PREMIUM basada en las anécdotas e historias que Ana Milán contó en su cuenta de Instagram durante el confinamiento, y que se ha convertido en el fenómeno viral de los últimos meses. Y #Luimelia 77, el nuevo montaje de la vida de Luisita y Amelia donde sus seguidores pueden disfrutar de su historia de amor enmarcada de forma nueva e incomparable.

Antena 3 y laSexta, líderes entre las webs de TV

En noviembre de 2020, Antena 3 se ha situado como la web de TV líder con 11,6 millones de visitantes únicos. Supera este mes a su principal competidor en un +14% o, lo que es lo mismo, 1,4 millones de visitantes únicos de diferencia.

laSexta cierra el mes con 10,5 millones de visitantes únicos tras crecer un +19%, lo que suponen 1,7 millones más de visitantes únicos que el mes de octubre de 2020. Con este resultado se sitúa también por delante de la principal cadena de su grupo competidor y arrasa frente a su rival directo con una diferencia de 7,1 millones de visitantes únicos, un +210%.

Un mes más, entre sus contenidos han vuelto a destacar Antena 3 Noticias y ‘Espejo Público’, con el seguimiento a la actualidad y su cobertura social, política y económica del país, así como la evolución de la pandemia.

También con la nueva programación en la cadena y su contenido digital: a ’Mask Singer, adivina quién canta’, se suman ‘La Voz Senior’ y ‘Tu cara me suena’ en su 8ª edición y muy cerca de la final.

Las entrevistas más vistas continúan en ‘El Hormiguero 3.0’ mientras que, en ficción, ‘Mujer’ sigue arrasando en el prime time de la cadena y ‘Amar es para siempre’ continúa con sus tramas y personajes en tira diaria.

La web de laSexta destaca con laSexta Noticias como referente de información y actualidad en lo social, política y economía del país, y el análisis del avance de la situación provocada por el COVID-19 en España y el mundo. Igualmente, la amplia cobertura que el equipo de laSexta y ‘Al Rojo vivo’ ofrecieron en las Elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas en noviembre.

Junto a la información, los contenidos de la nueva temporada de ‘Salvados’, con Gonzo, y Alberto Chicote vuelve a adentrarse en la alimentación y el consumo en una nueva entrega de ‘¿Te lo vas a comer?’. Las entrevistas y actualidad en ‘laSexta Noche’, ‘Más Vale Tarde’, y ‘Liarla Pardo’ y el mejor entretenimiento y actualidad con ‘El Intermedio’, ‘Zapeando’ y ‘Aruser@s’.

Onda Cero sigue subiendo y llega a los 3,1 millones

El estreno de la nueva web y App sigue contribuyendo al crecimiento de Onda Cero, la radio generalista del grupo, que alcanza los 3,1 millones de visitantes únicos, por lo que logra superar al mes anterior en un +4% y obtiene un crecimiento del +59% en la evolución interanual, hasta su cuarto mejor dato histórico.

Con 61,1 minutos/visitante, logra ser la radio con mayor consumo entre su competencia.

La cobertura informativa con motivo de la pandemia por coronavirus y las medidas sanitarias en cada comunidad autónoma han centrado el interés de los usuarios. La nueva app de ondacero.es y los programas con las estrellas de la radio (Carlos Alsina, Julia Otero, Juan Ramón Lucas, Jaime Cantizano….) han impulsado la audiencia de la cadena generalista de ATRESMEDIA.

Por su parte, Europa FM también crece y alcanza en noviembre los 677.000 usuarios únicos, +8% frente al mes anterior con un consumo de media por visitante de 21 minutos. Con 25 minutos/visitantes es la radio con mayor retención del usuario entre su competencia gracias a programas como ‘Levántate y cárdenas’ (Javier Cárdenas), ‘yu: No te pierdas nada’ (Ana Morgade y Pantomima Full), ‘¿Me pones?’ (Juanma Romero), ‘Europa baila’ (Brian Cross) o ‘Insomnia’ (Wally López); unidos al mejor y más variado mix musical.