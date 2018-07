En el marco del mercado televisivo MIP TV de Cannes, se ha hecho con los derechos de emisión de la Tv movie 'Woman under influence', producida por TF1 International.



Protagonizada por Odile Vuillemin, Fred Testot, Marc Lavoine, Lolita Chammah, Sam Karmann y Micky Sebastian, esta producción gala alcanzó en su estreno un 35% de cuota de pantalla y reunió a 10 millones de espectadores. Con estos datos, 'Woman under influence', se convirtió en la movie francesa más vista desde 2007.



Dirigida por Claude-Michel Rome, esta producción de 90 minutos está basada en un hecho real. 'Woman under influence' es la terrible historia de Alexandra, una mujer madre de cuatro hijos, que tras 17 años de soportar el maltrato constante de su marido, se tiene que enfrentar al juicio por su asesinato.



Aterrorizada y viviendo una pesadilla bajo su propio techo, Alexandra lo había intentado todo para librarse de su esposo y obtener ayuda sin tener que poner en peligro a sus hijos. Todo fue en vano. Completamente sola en su lucha, finalmente se defiende y mata a su marido para poder seguir con vida y salvar también la de sus hijos. Durante los tres días de juicio se mostrará a una mujer que tiene todas las de perder y se demostrará cómo la sociedad no la protegió ni a ella ni a sus hijos de las garras de su marido.