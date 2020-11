Atresmedia adaptará 'I Can See Your Voice', la última revelación en formatos televisivos

Atresmedia seguirá apostando por los grandes formatos de éxito internacional. Tras el impresionante estreno de 'Mask Singer: adivina quién canta' en Antena 3, el Grupo adaptará la nueva revelación televisiva: 'I Can See Your Voice'.

Considerado como uno de los formatos de televisión de los últimos tiempos, 'I Can See Your Voice' ya apareció en la última edición del MIPCOM de Cannes como uno de los programas más adaptados del último año. La adaptación del formato estará producida por Atresmedia Televisión y Warner Bros. ITVP España.

El formato, cuya productora CJ ENM nació en Corea del Sur, país del que también es originario 'Mask singer', ya cuenta con varias ediciones en todo el mundo. El programa está siendo un éxito de audiencias en 11 países entre los que se encuentra EEUU (FOX), Países Bajos (RTL4), Alemania (RTL) y Tailandia (Workpoint), entre otros. Reino Unido (BBC One) ya ha adquirido los derechos y Alemania (RTL) ha renovado por una segunda temporada debido a su excelente resultado.

¿En qué se basa 'I Can See Your Voice'?

'I Can See Your Voice' es un guessing show musical en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre, un concursante tendrá que adivinar si unos “cantantes misteriosos” son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.

Con la ayuda de una serie de pistas, y de la opinión, comentarios y ayuda de los famosos y del artista invitado, el concursante luchará por un premio en metálico para el que necesitará buenas dosis de intuición, de análisis de los detalles y de buen humor.

Cantantes de excelente calidad artística, desastrosos vocalistas, éxitos musicales del momento, comentarios hilarantes, ingenio y mucho humor se dan la mano en este nuevo programa de música, famosos, puro entretenimiento e intuición.

La gran apuesta de Atresmedia por el entretenimiento

'I Can See Your Voice' entra a formar parte de la familia de grandes formatos del Grupo Atresmedia en su apuesta por estar a la vanguardia de lo que resuena en todo el mundo. En Atresmedia residen los formatos más adaptados del mundo, como 'Mask Singer' o 'La Voz'.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como '¡Boom!', '¡Ahora caigo!', 'La ruleta de la suerte', 'Pasapalabra', 'El juego de los anillos' o '¿Quién quiere ser millonario?'.

Algunas de las últimas adquisiciones por parte del Grupo han sido 'Drag Race', que será adaptado por ATRESplayer PREMIUM y que cuenta con 19 Premium Emmy en su estantería, y el concurso ‘Divididos’, presentado próximamente por Luján Argüelles.

Además, en Atresmedia ha nacido uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años: 'Tu cara me suena'. El talent show regresa muy pronto a la programación de Antena 3 con la recta final de su octava temporada.

El entretenimiento juega un papel muy importante en Atresmedia de manera diaria. 'El Hormiguero 3.0' se ha consolidado este año como el formato diario de mayor éxito de nuestra televisión y, tras finalizar su anterior temporada, se coronaba por sexto año consecutivo como el programa líder de su franja.