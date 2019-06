Atresmedia acierta con su política publicitaria 3x3: es la que mayor calidad de recuerdo genera

El éxito de la empaginación publicitaria premium de Atresmedia

Un estudio llevado a cabo por The Cocktail Analysis demuestra que la publicidad emitida con estructura de 3 bloques de 3 minutos ofrece a las marcas las mayores ventajas en términos de eficacia. Existe un plus de notoriedad en las duraciones de hasta 3', que se incrementa sustancialmente en los bloques de hasta 1 minuto de duración. Existe un plus de notoriedad en las duraciones de hasta 3', que se incrementa sustancialmente en los bloques de hasta 1 minuto de duración.