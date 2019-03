Antonio Muñoz Molina carga contra 'El País' por rendirse ante Belén Esteban

"¿De verdad ya da todo lo mismo?", se pregunta el académico de la lengua Antonio Muñoz Molina ante el artículo de 'El País Semanal' dedicado a la figura de Belén Esteban. En 'Sorpresas te da la vida', el post publicado el pasado domingo en su blog 'Escrito en un instante', el escritor y columnista del diario 'El País' carga contra la portada dedicada a la autodenominada 'princesa del pueblo'.



La rendición de 'El País' ante Belén Esteban, curiosamente después de que Telecinco se haya hecho con el control de Cuatro, no ha sido bien recibida por algunos históricos del diario como Antonio Muñoz Molina, quien ha criticado duramente esta decisión con el siguiente artículo:



"He leído 'El País' desde que empezó a publicarse: me acuerdo de leer el primer número un día de mayo de 1976, tomando el sol, en los jardines del Triunfo, en Granada, cerca del Hospital Real, donde estaban entonces los primeros cursos de la facultad de Letras.



Que apareciera un periódico así era un síntoma de que tal vez estaba de verdad comenzando otra vida, otra época. Llevo escribiendo en él veinte años (de todo empieza a hacer ya mucho tiempo). Nunca, nunca, habría imaginado que en la portada de 'El País Semanal' pudiera aparecer una foto de Belén Esteban. ¿De verdad ya da todo lo mismo?



Me consuelo leyendo a Elvira, a Santos Juliá, ese artículo de Vargas Llosa sobre una escuela sueca que, como bien apunta Manuel, no sería posible bajo un sistema económico como el que él mismo preconiza. O encontrando en la columna de William Chislett algunas reflexiones en paralelo sobre España y Finlandia, que pueden ser muy aleccionadora".



El artículo dedicado a la copresentadora de 'Sálvame', titulado "El show de Belén", ha sorprendido a propios y extraños, ya que 'El País' era uno de los pocos periódicos que había hecho oídos sordos a la 'princesa del pueblo'. E reportaje fue más allá en su estudio exhaustivo del fenómeno televisivo y ofreció una entrevista en exclusiva con la ex del torero Jesulín de Ubrique.