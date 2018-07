Antena 3 renueva 'La Ruleta de la Suerte' hasta 2017

'La Ruleta de la Suerte' girará en Antena 3 hasta 2017. CBS y la cadena de Atresmedia Televisión han llegado a un acuerdo por el que el popular y exitoso concurso diario que presenta Jorge Fernández continuará durante los próximos cuatro años.



'La Ruleta de la Suerte' está producida por Sony Pictures Television, una compañía de Sony Pictures Entertainment, cuyo productor ejecutivo es Harry Friedman. El programa es distribuido en Estados Unidos por CBS Television Distribution e internacionalmente por CBS Studios International, ambas pertenecientes a CBS Corp.



UN LIDERAZGO ININTERRUMPIDO

'La Ruleta de la Suerte' se ha convertido en el espacio que reina indiscutiblemente en la Mañana: lleva 37 meses consecutivos de liderazgo (incluyendo el mes en curso), desde octubre de 2010. Durante sus nueve temporadas, ha sido siempre líder absoluto de su franja y, desde que se emite, ha superado siempre el millón de espectadores.



En lo que llevamos de temporada promedia un 18,3% de cuota, lo que supone una distancia en su franja de +5,7 puntos sobre Telecinco y +9,6 frente a La 1, y 1.108.000 espectadores, único espacio que supera la barrera del millón de espectadores en la Mañana. El programa más visto de este curso fue el 22 de octubre con 1.301.000 (19,2%), mientras que su cuota máxima se produjo el 29 de octubre, con un 19,9% de share (y 1.219.000). El programa lidera en casi todos los ámbitos (salvo Euskadi, Galicia y Canarias) y destaca su hegemonía en Valencia (21,7%), Castilla La Mancha (22,6%) y Castilla León (29,6%).



LA HISTORIA DE UN PROGRAMA DIFERENTE

'La Ruleta de la Suerte' nació en Estados Unidos hace 40 años bajo el nombre de 'Wheel of Fortune', creado por el legendario Merv Griffin en 1975. Actualmente se emite en sindicación en todo el territorio de Estados Unidos, en la franja de day time, y continúa siendo el programa diario más visto en esta modalidad. El programa también ha tenido versiones en más de sesenta países a lo largo de toda la geografía mundial.



Así, el espacio es uno de los concursos más conocidos en la televisión de todo el mundo y para Antena 3 también supone un programa especial, ya que fue el formato con el que inauguró sus emisiones regulares en España, el 25 de enero de 1990, bajo el nombre de 'La ruleta de la fortuna', presentado entonces por Mayra Gómez Kemp.



UNA RULETA EN CONSTANTE INNOVACIÓN

A lo largo de estos casi ocho años, el espacio que presenta Jorge Fernández, con la colaboración de Paloma López, ha ido evolucionando y adaptándose en cada temporada: se ha modernizado el plató, el mobiliario y hasta la ruleta ha ido cambiando de look. Se han creado nuevos paneles, nuevos 'gajos', nueva cabecera, logo, sintonías, grafismos y también se ha incorporado una orquesta en directo.



En cuanto a la temática, 'La Ruleta de la Suerte' ha celebrado numerosos especiales, ediciones conmemorativas en fechas señaladas, programas solidarios y no hay Comunidad Autónoma a la que no le hayan dedicado un programa.