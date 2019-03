Antena 3 adquiere los derechos de la serie Sherlock

La serie Sherlock, una visión actual del famoso detective y su ayudante en el Londres del siglo XXI, se verá próximamente en Antena 3. En la ficción de la BBC, Holmes y Watson persiguen a los sospechosos por las enrevesadas calles de Londres conectándose a su GPS y contactando con la Scotland Yard a través de SMS... Sí, no es un error.



Sherlock se trata de la nueva y actualizada versión del clásico de la literatura de Sir Arthur Conan Doyle, que la BBC ha estrenado esta temporada y que recientemente ha sido premiada por la Royal Television Society Program como mejor drama televisivo inglés.



ÉXITO DE CRÍTICA Y PÚBLICO

En su estreno, Sherlock fue seguido por 8,7 millones de espectadores y el 31% de cuota, doblando la audiencia de su canal rival (ITV), convirtiéndose en la segunda serie dramática con más audiencia de la BBC.



No solo el público ha recibido con buenos ojos al "nuevo" Sherlock, también la crítica lo ha hecho. El diario 'The Guardian' ha dicho que es "un Holmes que posiblemente Conan Doyle aprobaría". Para 'The New York Times' la serie es "enormemente entretenida... buena, sin pretensiones, divertida...".



ASÍ COMIENZA SHERLOCK

Los actores Benedict Cumberbatch y Martin Freeman interpretan a Sherlock Holmes y el doctor Watson, respectivamente. La serie ha sido creada y escrita por Steven Moffat y Mark Gatiss ('Doctor Who').



En su primer caso, Holmes y Watson se enfrentan al cadáver de una mujer vestida de rosa que aparece muerta en una casa abandonada. Es la cuarta víctima de lo que, aparentemente, son suicidios imposibles. El inspector Lestrade es el mejor policía de Scotland Yard pero incluso él mismo sabe que sólo existe un hombre que puede ayudar a resolver el caso.



En algún lugar de Londres, un héroe de guerra recién llegado de Afganistán conoce a un extraño pero carismático genio que está buscando un compañero de piso. El Dr. John Watson y Sherlock Holmes se conocen por primera vez.