Año 1 D.L. (después de 'Lost')... y se convierte en 'trending topic'

Hace un año que Jack Shephard cerró sus ojos tumbado en el mismo campo de bambú donde se despertó 6 años antes tras el accidente del vuelo 815 del Oceanic con destino Los Ángeles. Así puso punto y final 'Lost', la serie de JJ Abrams para la ABC que se convirtió en algo mucho más grande que una simple cita semanal con la televisión.



365 días después, los 'hashtag' #missinglost y #lost son dos de los temas más comentados a nivel nacional en la red social Twitter. Ninguna serie ha conseguido llenar el hueco dejado por 'Perdidos' (ABC lo intentó con la cancelada 'FlashFoward') y sus seguidores, autodenominados 'losties', continúan recordando la serie.



Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter sobre la serie que ha hecho ver las series de otra forma.

miguelvsb: "Hace un año que terminó la que para mí ha sido la mejor serie de la historia. Gracias J.J. Abrams. #missingLOST"

albertromero81: ">: 4 8 15 16 23 42 #missingLOST"

Tati_ZGZ: "#missinglost Un año ya :') Qué gran serie, la de horas y horas de conversación que nos ha proporcionado. Inigualable"

ally_wapa: "Y echando la vista hacia atrás... con la frialdad que da un año sin lost... Creo que el final de lost no estuvo tan mal #missinglost"



ADIÓS 'LOST', HOLA 'ALCATRAZ'

Pero un año es mucho tiempo y los protagonistas no se han quedado quietos. Ayer mismo, la actriz que dio vida a Kate, Evangeline Lilly, se convirtió en madre de un niño. Otro que está a punto de 'parir' es Jorge García, el entrañable Hurley. García está a punto de estrenar 'Alcatraz', la nueva serie

de JJ Abrams, creador de 'Lost'. Jorge García no ha parado en este año: además de este estreno, ha realizado varios cameos en series como 'Mr. Sunshine', 'Cómo conocí a vuestra madre' y 'Fringe'.



"Tenemos que volver Kate", decía Jack Shepard. Pero Matthew Fox, el actor que interpretó al médico protagonista, no tiene ninguna intención de volver sobre el pasado. Fox asegura que "esa historia ya ha acabado" y que está "centrado en el cine y el teatro" porque le ofrecen más flexibilidad. De hecho se encuentra representando en el West End londinense junto a Olivia Williams la obra 'In a Forest, Dark and Deep', escrita por Neil LaBute.



NUEVOS PROYECTOS PARA SAWYER Y DESMOND...

Josh Holloway, el actor que dio vida al seductor Sawyer en 'Lost' ha hecho un cameo en la serie de NBC 'Community'. Aparecerá en el episodio final de la segunda temporada interpretando a un personaje misterioso. El actor no había aparecido en ninguna serie de televisión hasta el momento.



El actor que dio vida a John Locke (interpretación que le valió un Emmy), Terry O'Quinn, tuvo entre sus manos el guión de 'Hallelujah', la nueva ficción para la cadena ABC de Marc Cherry, el creador de 'Mujeres Desesperadas' y que no pasó por el visto bueno de los productores. Vamos, que se quedó en papel mojado. Otro proyecto que también se ha quedado en 'stand by' es 'Odd Jobs', la ficción para NBC en la que compartiría protagonismo con su compañero de reparto de 'Lost' Michael Emerson. Además, el actor ha confirmado que también aparecerá en una de los pilotos que se preparan para la nueva temporada, 'Person of Interest', la última creación de JJ Abrams.



El nuevo proyecto de Shonda Rhimes para la cadena ABC ya tiene protagonista masculino: Henry Ian Cusick. El actor que dio vida a Desmond Hume en 'Lost' interpretará a un apuesto abogado en el nuevo proyecto de la creadora de 'Anatomía de Grey', que probablemente se llamará 'In Crisis'.



...Y PARA JULIET Y JIN

Algunos actores han seguido encadenando proyectos en televisión: Daniel Dae Kim triunfa con 'Hawaii 5.0', Elizabeth Mitchell ha comandado durante dos temporada el remake de 'V', que solo ha tenido dos temporadas (la ABC la ha cancelado hace unos días), e Ian Somerhalder (Boone en 'Lost') continúa en la serie fantástica 'The Vampire Diaries'.



Los actores Ken Leung y Nestor Carbonell, que interpretaron a Miles y Richard en la serie, respectivamente, tienen proyectos futuros en la televisión: 'Big Mike' y 'Ringer', para la CBS.



Dominic Monaghan (Charlie) formó parte de la fallida 'FlashFoward' y ahora está actuando en cintas independientes, que es más de lo que pueden decir otros tres miembros del elenco que no tienen proyectos conocidos por ahora: Naveen Andrews (Sayid), Yunjin Kim (Sun) y Emilie de Ravin (Claire).