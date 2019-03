"Los Ángeles de Telecinco" fracasan en las distintas cadenas de Mediaset España

Desde hace años, las cadenas de televisión apuestan por "productos BBC", espacios buenos, bonitos y baratos totalmente alejados de lo que podríamos considerar una producción 'Made in England'. Pero si hay una cadena o grupo que intenta exprimir al máximo este concepto es Telecinco.



Independientemente de sus registros de audiencia, 'Sálvame', 'Resistiré ¿vale?', 'De buena ley', 'Enemigos íntimos', 'El juego de tu vida' o 'Felipe y Letizia' son solo algunos ejemplos de formatos que jamás veremos premiados o reconocidos por su gran calidad. Por algo Telecinco es incapaz de desprenderse del concepto telebasura, pese a quien pese. "La telebasura existe", manifestaba recientemente el cineasta Fernando Trueba. "Esa televisión no es un reflejo (ni responsabilidad) de quienes la ven, sino de quienes la hacen".



Llama poderosamente la atención que sean sus propios presentadores, Mercedes Milá a la cabeza, los que arremetan duramente contra la cadena por el corazón sensacionalista y sin límites que se da en algunos de los espacios citados.



Pero una cosa son los formatos y otra muy diferente los profesionales que están al frente de ellos. Pasan los años pero la historia se repite. En los noventa se hablaba de "Las Mamachico de Lazarov" y en la actualidad resulta imposible no hacer referencia alguna a "Los Ángeles de Telecinco".



PILAR RUBIO, FRACASO TRAS FRACASO

En enero de 2010, Telecinco incorporó a su plantilla de presentadores a la popular reportera de 'Sé lo que Hicisteis'. Su fichaje sorprendió especialmente porque la reportera se había dedicado a cargar contra la "cadena amiga", especialmente desde que el espacio de La Sexta se quedó sin imágenes de Telecinco.



"Gracias a los registros que posee como presentadora, reportera y actriz, Pilar tendrá la posibilidad de acceder a proyectos de diverso género que Telecinco puede ofrecerle, desde la actualidad, el entretenimiento, la ficción para televisión e, incluso, proyectos para la gran pantalla", advirtió la cadena en una nota.



'MQB: Más que baile', 'Cántame una canción', 'Operación Triunfo 2011' y 'Piratas' son hasta ahora los formatos que la cadena ha encomendado a la reportera y que han destacado y mucho pero por sus desastrosos resultados de audiencia. El formato de baile –con 2,8 millones- no brilló a pesar de su cera (La Esteban, La Lomana, El Janeiro...); el formato musical fue cancelado tras 3 emisiones (la última con un 7,7%); el reality musical más exitoso en la historia de España hizo aguas capitaneado por Rubio; y 'Piratas' –la ficción más ambiciosa en la historia de la cadena- no es capaz de superar el 12%. En su tercera semana de emisión la ficción de Mandarina ha registrado un nuevo mínimo de audiencia. Por el momento, Telecinco ha preferido mantener alejada a la presentadora de la gran pantalla.



MARTA FERNANDEZ, POR DEBAJO DEL 5%

Desde enero del presente año, Marta Fernández es la conductora del espacio 'Las Mañanas de Cuatro'. Mediaset España decidió "cargarse" a Concha García Campoy debido a los discretos resultados de audiencia que el programa venía registrando. También la productora Plural fue apeada del formato para dejarlo en manos de Atlas y Mandarina.



Tras cinco meses en antena, el programa no ha logrado remontar los resultados de pasadas temporadas, de hecho, no ha hecho más que perder espectadores. Su media habitual está por debajo del 5%. Un resultado pésimo para la cadena, tal vez porque su presentadora "no acepta que se sobrepasen las reglas de la educación"... para desgracia de algunos.



La periodista fue también rostro de las pasadas Campanadas de Nochevieja (2010). La cadena perdió 626.000 televidentes con respecto a los resultados cosechados por Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en 2009. Telecinco pasó del 21,2% de share en el minuto de las campanadas a un 15,6%.



SARA CARBONERO, ¿IMAGEN O PERIODISTA DE TELECINCO?

En abril de 2009 Sara Carbonero dio el salto de La Sexta a Telecinco. La coronada –por 'FHM'- como la reportera deportiva más sexy del mundo se incorporó al equipo de Informativos Telecinco, concretamente a la subdirección de Deportes dependiente de JJ Santos.



Hablar en este caso de audiencias queda en un segundo plano ya que desde su aterrizaje en Telecinco, Carbonero ha dado más que hablar por su relación con el guardameta Íker Casillas que por su trabajo en la cadena de Fuencarral. Las cosas como son.



TANIA LLASERA, REGRESA A TELECINCO TRAS HUNDIRSE CON FAMA

En enero de 2011, Tania Llasera fue uno de los rostros que Mediaset España presentó como nueva imagen de Cuatro. El grupo de comunicación apartó a Paula Vázquez del programa 'Fama a Bailar' para dárselo a una pletórica Tania Llasera. 'Fama 5' recortó su duración tras los pésimos resultados de audiencia que marcó desde el primer día. El programa [revelación en 2008] se despidió de los espectadores con un 3,7% de media y un recorrido inferior a los 3 meses.



LUJÁN ARGÜELLES, UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Luján Argüelles, rostro habitual de Cuatro desde 2008, se ha convertido en una de las presentadoras "más equilibradas". La asturiana suma a su curriculum programa fracasado por programa de éxito. En la actual temporada, Luján ha brillado con el docu-reality 'Hijos de Papá', sin embargo, se mantiene al frente del fracasado dating diario 'Tienes 1 Minuto'. El espacio que ni siquiera supera el 3% se mantiene actualmente en emisión sin recambio a la vista. De hecho, a partir de junio Cuatro se quedará también sin 'Tonterías las Justas', por lo que el futuro se presenta muy negro para la cadena del doble círculo.



JESUS VÁZQUEZ, EL ÁNGEL CAÍDO

Tras su desgastada imagen, el popular presentador vio con buenos ojos su trasvase de Telecinco a Cuatro. Tras conducir con éxito realities como 'GH Vip', 'OT' y 'Supervivientes', el gallego se enfrentará la próxima temporada (salvo nuevos cambios) a la nueva etapa de 'Pekín Express'. Tras "eliminar" a Raquel Sánchez Silva del formato, Mediaset España ha recolocado al gallego en este conocido reality road. Mientras llega su periplo africano, los espectadores (entre el 3 y el 4%) pueden verlo diariamente al frente de un "renovado" 'Alla Tú'.



Ni siquiera los fracasos anteriores de 'La Guillotina', 'I Love Escassi', 'Mi Familia contra Todos', 'Guerra de Sesos', 'Nadie es Perfecto' o la última etapa de 'Alla Tú' han suficientes para que sea apartado de pantalla. El presentador sigue contando con el respaldo de sus jefes, a pesar de que para los espectadores (ahora de Cuatro) es un ángel caído.