Ana Milán y Sara Rivero se unen a 'Amar es para siempre'

'Amar es para siempre' cumple tres temporadas en Antena 3, casi 350 capítulos, reforzando su reparto y tramas. Las actrices Ana Milán ('Física o Química', 'El tiempo entre costuras') y Sara Rivero ('Bandolera', 'Velvet') se incorporan a la serie de las sobremesas de Antena 3 interpretando a Juana Santiesteban de Blasco y su hija, Laura Blasco. La familia Blasco se completa con los actores Pedro Casablanc, quien interpretará al patriarca de la familia, Damián Blasco; y Ferrán Vilajosana, que será su hijo, Ismael Blasco.



Junto a ellos, los actores Daniel Freire y Nuria Gago se unen a la serie de Antena 3 interpretando a Aquilino González, hombre de confianza de Damián Blasco; y Nuria Gago será Clara Cortina, la hija secreta de Pelayo.



'Amar es para siempre' celebrará muy pronto sus 350 capítulos en Antena 3 con una audiencia consolidada. La ficción promedia en este tiempo una audiencia de casi 1,7 millones de espectadores (1.690.000) y el 14% de cuota.



La serie de Antena 3 es líder entre el público femenino (16% de share) y entre los espectadores mayores de 45 años: entre los de 45 a 54 años (15,9%), un 17% de share entre los de 55 a 64 años, y entre el público mayor de 65 años promedia un 18,4% de audiencia. 'Amar es para siempre' lidera en Madrid (15,7%), Valencia (15,9%), Castilla-La Mancha (19,2%), Aragón (19,7%), Murcia (14%), Castilla y León (18,3%) y Resto (14,9%).



La ficción de las sobremesas de Antena 3 registró su máximo de audiencia el pasado 6 de febrero, cuando anotó un 16,5% de share, mientras que el récord de espectadores fue el pasado 18 de enero de 2013, con más de 2,1 millones de espectadores.



NUEVOS PERSONAJES

Juana Santiesteban de Blasco (Ana Milán)

Única hija de cuatro hermanos, Juana era la niña mimada en la casa de los Santiestaban, una familia dinerada y respetada de Cuellar, un pueblo de la provincia de Segovia. Pasó su infancia y adolescencia entre algodones, educada para convertirse en una perfecta esposa pero Juana comunicó a sus padres que estaba tremendamente enamorada de Damián Blasco, un joven del pueblo y su intención era casarse con él. Los padres pusieron el grito en el cielo. No estaban dispuestos a aceptar que se casara con un joven de familia tan humilde.



Juana, que se casó muy enamorada, creía que con el tiempo Damián acabaría queriéndola, pero no fue así. A medida que crecía en importancia Químicas Blasco, la relación en el matrimonio se iba haciendo cada vez más fría. Ahora, el amor que Juana sentía por Damián ha mutado a rabia y odio.



Damián Blasco (Pedro Casablanc)

Don Damián es el patriarca de la familia Blasco y el pequeño de tres hermanos. Fue un crio inteligente y espabilado y, de mayor, un joven muy atractivo. Todas las chicas del pueblo suspiraban por su amor, incluida la joven Juana, que estaba decidida a llevarle al altar. Pero a Damián sólo le interesaba Isabel, una joven de familia también humilde.



Juana no estaba dispuesta a darse por vencida; Damián tenía que ser suyo y utilizó un arma muy poderosa: el dinero. Prometió a Damián que si se casaba con ella su padre haría realidad su sueño: montarle su propia empresa de productos químicos, las Químicas Blasco SA, un pequeño negocio que pronto, con la profesionalidad de Damián y los contactos de Juana, empezó a prosperar y ser reconocido en el sector de las industrias químicas.



Lo único que de verdad mantiene vivo e ilusionado a Damián es su hija Laura y, junto a ella, va a poner toda su energía para sacar sus proyectos adelante... aunque para ello deba enfrentarse a Juana.



Laura Blasco (Sara Rivero)

Laura es la hija mayor de Damián Blasco y Juana Santiesteban. Ojito derecho de su padre, desde muy pequeña ya se le empezó a notar su marcado carácter inconformista, rebelde y competitivo; una líder con gran carisma. Posteriormente, Laura marchó a estudiar a París y terminó sacando la carrera con las buenas notas a las que estaba acostumbrada. La dureza de aquella universidad, la forjó como mujer, afianzando su personalidad, marcada por su fuerte carácter.



Laura tiene dos propósitos en mente, el primero es abrir droguerías para el ciudadano de a pie, más glamurosas y acordes con el modelo europeo y el segundo es abastecer a esas droguerías de su propia línea cosmética: crear perfumes, cremas, maquillajes y productos de peluquería.



Ismael Blasco (Ferrán Vilajosana)

Un joven introvertido y pusilánime, que lo que más le gusta es estar refugiado en sus libros o escuchando. Muy a su pesar, a los 17 años, Ismael empezó Derecho y, aunque ya tenía que estar terminando la carrera, todavía está en primer curso.



Las clases le aburren y prefiere estar en la cafetería de la facultad, asistiendo a las reuniones estudiantiles de marcado tinte político.Le gustaría ser uno de esos valientes que están al frente de las protestas estudiantiles contra el régimen, pero en cuanto ve a un gris tiembla de miedo y se aleja a refugiarse en sus libros de teatro y discos de ópera, porque el sueño oculto de Ismael es ser un gran escenógrafo y montar una de las grandes óperas de Mozart, de Verdi...



Aquilino González (Daniel Freire)

A los 30 años, Aquilino entró a trabajar en Químicas Blasco S.A. Era un trabajador muy eficiente, conocía el oficio y pronto se convirtió en el hombre de confianza del dueño. Obediente, servicial y siempre dispuesto a lo que le mandaran, al poco tiempo, Aquilino ya se había convertido en director del laboratorio y gerente de la empresa.



Al ser el hombre de confianza de don Damián, Aquilino también tenía relación cercana con su mujer Juana, que participaba de forma activa en los negocios de la empresa. Coincidían en muchas ocasiones, y ella era muy cordial y simpática con él. Y pasó lo que Aquilino no quería que ocurriera. Se enamoró perdidamente de ella.



Lo que no sabe Aquilino es que Juana guarda un terrible secreto que le incumbe a él de forma muy directa. Un secreto que le cambiaría la vida por completo.



Clara Cortina (Nuria Gago)

En Agosto de 1936 Pelayo llegó al frente de Somosierra como voluntario de las milicias republicanas para labores de intendencia y cocinar para la tropa. Allí conoció a una miliciana voluntaria llamada Macarena, con la que tuvo un breve romance.



Después sus vidas se separan y no vuelven a saber el uno del otro. Fruto de aquel romance, Macarena queda embarazada y nueve meses después, en Mayo de 1937 nace Clara.



Clara es una mujer alegre y positiva, no vive como un trauma la falta de padre durante su infancia y juventud, su madre le ha inculcado el idealismo y el espíritu de lucha, el amor a la libertad y a la lealtad a las ideas. Es luchadora, curiosa, ocurrente y con gran sentido del humor.