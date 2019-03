Amparo Baró y Javier Cámara se reencuentran en Los Quién

El estreno en Antena 3 el próximo lunes de la serie Los Quién trae una gran noticia para la comedia: Javier Cámara y Amparo Baró se reencuentran en una serie de televisión. Cinco años después de que finalizara la serie '7 Vidas', 'madre' e 'hijo' vuelven a coincidir en una comedia. Así lo ha confirmado el director de Los Quién, Nacho García Velilla, en la rueda de prensa de presentación de la serie de Producciones Aparte para Antena 3.



"¡Qué gran noticia!", ha comentado al enterarse Javier Cámara en la rueda de prensa. "Imagino que no hará de mi madre, porque ya tengo una...", ha dicho entre risas el actor, refiriéndose a su 'nueva madre postiza', Kiti Mánver.



Los Quién es la primera de las ficciones que forman parte del acuerdo que Antena 3 firmó el pasado julio con García Velilla y con su productora, Producciones Aparte, para la creación de dos series. Con este proyecto, Velilla -autor de títulos imprescindibles de la historia televisiva reciente- regresa a la pequeña pantalla tras dirigir con éxito las películas “Fuera de Carta” y “Que se mueran los feos”, de Antena 3 Films.



1981, LLEGA EL DIVORCIO A ESPAÑA

Los Quién narra el día a día de la primera pareja española que se acogió a la ley del divorcio, la primera que rompió oficialmente su matrimonio en la España de 1981. La serie habla de conflictos muy reconocibles y universales, que se van repitiendo a través del tiempo, pero tratados con la ironía, el humor ácido y la perspectiva que dan los treinta años que han pasado desde entonces.



Cada capítulo de la serie, que se graba con público en directo, tiene una duración aproximada de cincuenta minutos.



ASÍ EMPIEZA TODO...

Una cena de una familia conservadora de la sociedad española del año 1981 acabará como el rosario de la Aurora o, en este caso, como el rosario de Julia, que es como se llama la matriarca de la familia. Julia presenciará cómo su hija mayor anuncia, sorprendentemente, que se va a acoger al recién aprobado divorcio y cómo su hijo pequeño decide abandonar los estudios en el Seminario.



El punto de partida argumental marcará un antes y un después en el futuro de la familia y de su entorno. Lo que parecía una familia ejemplar de la época va a sufrir un giro radical.



Y es que, cuando Gustavo Peña y Susana Zunzunegui deciden presentar su demanda de divorcio, en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid, no eran conscientes de lo que se les venía encima: parte de la familia les dejó de hablar, dejaron de invitarles a bodas, bautizos y comuniones y tuvieron que ocultarlo durante un tiempo para no ser señalados con el dedo...