La alfombra roja recibe al Lobo Feroz

Los clásicos literarios están de moda en la pequeña pantalla gracias a producciones estadounidenses como 'Once Upon a Time' y 'Grimm'. Antena 3 ha presentado en la última edición del Festival de Málaga el cuento 'Los Tres Cerditos', que emitirá dentro de la serie 'Cuentos del Siglo XXI'. Protagonizada por Víctor Clavijo y dirigida por Miguel Ángel Vivas, la ficción narra de una manera actualizada los clásicos de la literatura infantil.



"La historia cuenta cómo mi personaje quiere convertirse en Lobo Feroz. Le cuesta y no puede, pero la venganza es su máximo deseo", cuenta Víctor Clavijo sobre su personaje del Lobo Feroz.



"Lo más divertido de adaptar este cuento era el hecho de contar una historia que todo el mundo conoce y contarla como si fuera la primera vez que se hace", explica el director Miguel Ángel Vivas.