PREGUNTA: ¿Qué balance hacéis de este primer año?

MEGAN MONTANER: Ha sido maravilloso, la serie no ha parado de sorprendernos a todos, a los actores y a los telespectadores y el trabajo en equipo se ha ido consolidando cada día más.

ÁLEX GADEA: Muy bueno, muy positivo y con unas expectativas por encima quizás de lo que uno se podía esperar cuando arrancó la serie. Primero por que vamos a hacer un año de emisión, sin parar; y luego, la acogida del público, lo que están dando de sí los personajes... 'El Secreto de Puente Viejo' está siendo un fenómeno.



P: ¿Os esperábais tanto éxito?

AG: Siempre intuí que había muy buenos ingredientes para el éxito; la intuición siempre me llevaba a pensar que podía funcionar, por muchas cosas: el guion, cuando leí la primera vez la "biblia" de los personajes y el primer capítulo pensé que había un gran punto de partida, había muy buen material en bruto. Lo que no me imaginaba es que se consolidara de tal manera, no pensaba a largo plazo. Cuando arrancas no te planteas que vas a grabar 500 capítulos... lo que ha sucedido ha sido una maravilla.



P: Lo mejor y lo peor de este año de rodaje ha sido...

MM: Lo mejor es todo lo que he aprendido. Y lo peor... levantarme a las 5:30 de la mañana, llegar a casa a las ocho de la noche y encima tener que estudiar para el día siguiente. Todos los actores que hacen, o han hecho, una serie diaria saben lo duro que es esto.



P: ¿Qué escena recuerdas especialmente?

MM: Recuerdo muchas, pero especialmente la primera vez que me enfrenté con Doña Francisca. Siempre he respetado mucho el trabajo de María Bouzas y pensaba que no iba a ser capaz de estar a su altura, pensaba que me iba a comer viva.



P: ¿Qué te dicen por la calle cuando te reconocen?

AG: Esta mañana, en el mercado por ejemplo, me paran y me dicen "me encanta la serie, os sigo todas las tardes". Por Tristán me dicen que ¡cómo aguanto a mi madre! o "escápate de casa y vete con la partera" (risas). Noto mucho cariño, ahora mucho más que cuando arrancamos. Vas por la calle, en la cafetería, en los comercios, en el fútbol... Empieza ser una rutina de la que estoy encantado porque eso significa que la gente ve la serie y las cosas van bien.