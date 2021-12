El agujero de guión en 'La Casa de Papel' que podría haber provocado un final muy diferente

¡Cuidado¡ Esta noticia tiene spoilers de la temporada 5 y final de 'La Casa de Papel' por lo que si no la has visto todavía no sigas leyendo.

Al final del atraco la banda de El Profesor consigue salir victoriosa del Banco de España y hacerse con el oro del país. Pero hay un giro en la trama que casi provoca que el plan fallase.

Todo se le complica a El Profesor cuando ya tiene todo el oro metidos en camiones pero llega la policía a su escondite y los meten en un furgón llevándose todos los lingotes. Pero El Profesor y el resto de la banda han sido engañados por Tatiana, la exmujer de Berlín, y Rafael, el hijo del atracador, quienes consiguen quedarse con el botín.

En la serie explican que Berlín contó a Tatiana el plan con pelos y señales por lo que estaban al tanto de cada uno de los pasos. Después en la ficción descubrimos que Tatiana tiene una aventura con Rafael con quien se alía para tramar una estrategia paralela y jugársela al tío del joven.

Un plan que podría haber sido brillante si no hubiera sido por un detalle. Tatiana y Rafael deciden enterrar el oro debajo de una casa ubicada en una propiedad que acaban de comprar. Pero Alicia Sierra es capaz de encontrar dónde está el tesoro tras irrumpir en el registro de la propiedad y ver cuál era una de las últimas tierras que se habían comprado.

Pues bien, aquí hay un usuario de Reddit llamado Macadamia1 que ha encontrado un agujero de guion en la trama. Y es que, según plantea, si Tatiana sabía el plan desde hace tanto tiempo podría haber comprado este terreno mucho antes y adelantarse así al giro definitivo de la serie.

"Si supieran del robo y supieran exactamente en qué desagüe pluvial se esconderían, ¿por qué no comprar la propiedad hace años / meses?", dice en la red social. "Alicia y el profesor nunca hubieran encontrado el oro".

"Es difícil creer que Tatiana esperaría hasta que comenzara el atraco y luego solo esperaría que hubiera una propiedad en venta”, continúa.

Sin duda una teoría que da mucho qué pensar ya que podría haber provocado un final completamente diferente al que vimos con la banda sin el oro después de tanto esfuerzo y pérdidas.

