Un 2011 cargado de series apocalípticas, épicas y de enredos

Con Mario Casas como uno de sus principales ganchos, 'El barco' zarpa con una catástrofe mundial en el arranque de su periplo, que provoca la desaparición de la tierra y que deja a la tripulación de la nave que da nombre a la serie como únicos supervivientes. Se trata de uno de los productos estrella de la temporada para Antena 3, que se ha lanzado a las arenas del misterio y de la fantasía, animada por otros éxitos cosechados en esta órbita como la ya concluida 'El internado' o 'Los protegidos', que también presentará nueva temporada.

No solo se anima la franja del "prime time". Para contrarrestar el empuje de 'Amar en tiempos revueltos', Antena 3 reforzará su sobremesa con 'Bandolera', serie de época con Marta Hazas en la piel de una joven de 1882 educada en Oxford que regresa a Andalucía en busca de sus raíces, encontrando además amores y aventuras. Otro estreno para este mes es la estadounidense 'The walking dead (Los muertos vivientes)', que emitirá La Sexta -ya estrenada en FOX- y que cuenta la supervivencia de un grupo de personas en un mundo tomado por los zombies. Con su último capítulo, la cadena AMC obtuvo un récord de audiencia que mejoró su propio estreno y datos de series ya consolidadas como 'Mad men', que emite Canal Plus. Otra novedad es 'Pequeñas mentirosas', un culebrón estadounidense en la línea de 'Mujeres desesperadas' o 'Gossip Girl', que también se estrena este mes, en este caso, en la cadena MTV.

Javier Cámara y Julián López viajan hasta 1981 para protagonizar una serie aún sin título dirigida por Nacho G. Velilla -'Que se mueran los feos' y 'Fuera de carta'-, que narrará en Antena 3 la historia del primer matrimonio que se divorció en España. Por su parte, Paramount Comedy graba nuevos episodios de 'El Divo', con Agustín Jiménez como Don Phernando, una casposa estrella de variedades de los 90 que, en esta etapa de total decadencia, acaba de fichar por un canal local; Fox prepara el estreno de 'Hawai 5.0', una nueva revisión de la mítica serie de los años 80, 'The Defenders' y la segunda entrega de 'Glee', y TNT el de la segunda parte de 'V'.

Televisión Española apostará por productos de eficacia probada como 'Águila roja' y la segunda temporada de 'Gran reserva', con más inquinas y amores y nuevos personajes interpretados por Álvaro de Luna, Yon González y Thäis Blume. La cadena pública le dará además otra oportunidad a 'Los misterios de Laura', con María Pujalte a la cabeza. Los enredos y la comedia pura siguen teniendo tirón en la ficción nacional y, junto a la vuelta de 'La que se avecina' con el regreso del personaje de "La Hierbas", Antena 3 y Telecinco preparan dos importantes novedades con grandes figuras, sin fecha aún de estreno.

Habrá además baile de series tras la fusión de Telecinco y Cuatro, que emitirá 'NCIS Los Angeles' y 'Mentes criminales'. Otro canal del nuevo gigante, Factoría de Ficción, recuperará la estadounidense 'Friends'. 'Ángel o demonio', pensada inicialmente para su estreno en Cuatro, es de los mismos guionistas de 'Hay alguien ahí'. La serie se centra en Valeria, una adolescente que descubre que es en realidad un ángel y que también existen los demonios. 'Hispania' -de Antena 3- 'Tierra de lobos' y 'Águila roja', que repetirán en el nuevo curso, han abierto la veda a las series de aventuras ambientadas en épocas pasadas. Más espadas chocarán en "Piratas", grabada en Galicia. 'Vida loca' se ocupará de los miembros de un matrimonio separado que rehacen sus vidas junto a sus hijos y sus nuevas parejas en San Sebastián.