CNN + dejará de emitir a partir del próximo 31 de diciembre

Todos los trabajadores del área de informativos, integrados en la Compañía Independiente de Noticias de Televisión (CINTV) -de Sogecable- pasarán a depender de la agencia Atlas, de Telecinco, según ha informado el propio director de los servicios informativos de Cuatro y de CNN +, Juan Pedro Valentín, a sus trabajadores.



El contrato con CNN-EEUU expira el próximo 31 de diciembre y la dirección de la cadena ha garantizado la emisión hasta ese día. El grupo PRISA ha renunciado a seguir emitiendo un canal de 24 horas de información en abierto, y según las mismas fuentes las perdidas y las perspectivas para los próximos meses, que no eran buenas, han llevado a la dirección a optar por no mantener vivo el proyecto.



A partir del próximo uno de enero la empresa CINTV, a la que pertenecen todos los trabajadores de informativos de CNN + y de Cuatro, pasará a ser propiedad de la cadena Telecinco, que en principio no es proclive a mantener la emisión de un canal de información continua. El grupo PRISA TV ha hecho publica una nota en la que comunica que no ejercerá la opción para disponer de un canal de noticias en la TDT, una opción contemplada en los acuerdos firmados en 2009 entre Sogecable y Telecinco.



De acuerdo con ese pacto, PRISA TV aportará a Telecinco su licencia de televisión en abierto, que incluye los cuatro canales del que es titular, aunque se reservó la opción de alquilar uno para emitir un canal de noticias, pero PRISA ha informado a Telecinco que no ejercerá esa opción.