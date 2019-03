El pasado 21 de julio, 'De Buena Ley', el court show de Telecinco para el access de la sobremesa, inició su segunda temporada con una serie de cambios sustanciales que tenían como fin levantar las discretas audiencias que venía arrastrando. El programa decidió sustituir al copresentador Alberto Herrera por Emilio Pineda, alejado de la pequeña pantalla tras el fracaso de 'El topo'.



Cuatro meses después, y con la tercera temporada en plena emisión, Telecinco ha decidido prescindir de Emilio Pineda, según ha conocido ObjetivoTV.com. La cadena y la productora Big Bang Media acometerán en breve otra serie de mejoras que pasan por eliminar la figura del copresentador. Así las cosas, parece que Sandra Barneda será en esta nueva etapa la única cara visible del programa.



TELECINCO, INTRANQUILA CON UN 14,5%



Telecinco elimina a Emilio Pineda de 'De Buena Ley' y, por el momento, no parece que sea para involucrarlo en un nuevo proyecto. No obstante, es cierto que hasta la fecha la cadena ha contado con Pineda para diversos proyectos, a pesar de los resultados de audiencia que han marcado sus espacios ('El Buscador', 'Está Pasando', 'El Topo'...).



Desde su estreno, el programa acumula una media del 14,7%, sin embargo, 'De Buena Ley' ha cedido medio punto (14,2%) desde la llegada de Emilio Pineda al programa. Si tomamos como referencia la tercera temporada, estrenada el 20 de septiembre, el programa de Telecinco anota un 14,5%. Queda por encima la serie animada de Antena 3, Los Simpson.



LOS CAMBIOS NO HAN SURTIDO EFECTO



Entre otras novedades que la productora ha introducido hasta la fecha destaca la dotación de un mayor protagonismo a las gradas en las que está situado el público: por un lado, colocó a colaboradores famosos (Marta López, Alessandro Lecquio…) que han participado en algunas de las ediciones ofreciendo sus opiniones respecto el litigio abordado en cada entrega; y, por otro, entre el público también se han situado personajes anónimos que han vivido situaciones similares a las tratadas en los casos que se han ido abordando.



'De Buena Ley', producido en colaboración con Big Bang Media, estrenó igualmente un nuevo logo e infografía "con la finalidad de otorgar un mayor dinamismo y modernidad al formato". No obstante, el programa mantiene prácticamente la misma audiencia que hace unos meses, insuficiente para las pretensiones de la cadena.



Aun con esos datos, Telecinco está dispuesta a continuar con la emisión de 'De Buena Ley', sobre todo porque no tiene nuevo recambio para esta franja. Lo que está claro es que la cadena no ha dejado de presionar a la productora para que vuelva a acometer una serie de nuevas mejoras que tengan su reflejo en los datos de audiencia.

A pesar de sus resultados, la cadena continúa diciendo que "su buena acogida entre el público, la diversidad de veredictos dictados por sus cuatro letrados y su popularidad entre la opinión pública, constituyen las principales credenciales del programa".

