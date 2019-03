Telecinco, frustrada con sus proyectos de ficción

Telecinco empieza a percatarse que lo barato, a veces, sale caro. Muy caro. La cadena de Mediaset no logra dar con un proyecto de ficción que cumpla con todas sus expectativas. Las nuevas ideas no gustan y las que finalmente se llevan a cabo no terminan de enganchar a los espectadores.

Lo cierto es que las grandes apuestas quedan diluidas en simples proyectos que no llegan a satisfacer a los directivos de la cadena. "Tierra de Lobos", la ambiciosa producción de Telecinco para la temporada, apenas supera el 15% de media y tras cuatro semanas de emisión acumula una audiencia inferior a los dos millones y medio de espectadores (2.468.000). En la última semana Telecinco se ha visto incluso obligada a reubicar la serie -a las 23:15 horas- para así maquillar el escueto 13,1% de la semana anterior. La serie ha subido su cuota, pero a cambio deja a los vaqueros españoles con apenas dos millones de seguidores.



En Telecinco creían tener su propia Águila Roja entre manos y han acabado dándose de bruces. Conscientes de la escasa fortaleza del producto no han dudado demasiado a la hora de retirarlo y apostar por una producción más eficaz como la TV movie de los Príncipes de Asturias. El miedo a que otra ficción pueda interesar mucho más a los espectadores ha llevado a la cadena a cargar su frustración contra "Hispania", la última apuesta de Antena 3.



Tras la decepción de "Tierra de Lobos", la cadena pone ahora sus miras en "Piratas", y lo hace con cierta preocupación. Razones no le faltan.



1) La serie está protagonizada por la hasta ahora presentadora Pilar Rubio.

2) Supone el debut de Mandarina Producciones dentro del género de la ficción.

3) Se trata de una serie de época con todo lo que ello implica.

4) Y es la primera vez que se aborda este género en nuestro país.

A todo ello hay que sumar el alto coste con el que cuenta la serie, otra de las razones por las que Telecinco mantuvo inicialmente el proyecto en stand by.



SERIES K.O. ANTES DE EMPEZAR

"Fuera de juego" y "Super Charly" eran otras de las grandes producciones de ficción de Telecinco. La primera, producida por Big Bang Media -una de sus productoras de confianza-, fue presentada con todo el reparto el pasado mes de diciembre. Telecinco llegó a definirla como una serie que hablaba de la vida y de lo inesperado que a veces tiene. Y así, de manera inesperada, llegó también la noticia de su cancelación. Más nada se supo de esta ficción cuyo reparto llegaron a encabezar Fernando Andina, Diana Palazón y Alejandro Tous.



"Super Charly" (Grundy) corrió mejor suerte para desgracia de los espectadores. A pesar de ser cancelada a mitad de temporada, Telecinco tuvo la genial idea de programarla este pasado verano en un intento de colársela a la audiencia. La calidad del producto tuvo su reflejo en los datos de audiencia. La ficción protagonizada por Malena Alterio y Luis Callejo promedió un paupérrimo 7,4% en la noche dominical con un millón de personas (1.026.000) en sus cinco únicas entregas.

SERIES SIN RELEVO

En la actualidad, la comedia "Aída" es la única serie que alegra a la cadena. A pesar de sus ocho temporadas y de los continuos cambios a los que fue sometida la pasada temporada, la ficción de Globomedia es la única que mantiene el tipo en una cadena dominada por los temas del corazón. Por otro lado, Telecinco guarda en su recámara la última temporada de la veterana "Hospital Central", su "serie Guadiana". La cadena lleva meses anunciando el regreso de su ficción médica sin que finalmente logre su hueco en la parrilla. Sus seguidores, lógicamente, empiezan a estar más que cansados de los constantes mareos a los que se ven sometidos. Cabe recordar que la serie fue retirada de parrilla el pasado 2 de febrero a mitad de su temporada 18. Su última emisión registró un 15,1% de media (2.581.000), una cifra que ni siquiera alcanzaron los cuatro capítulos anteriores. La cadena tiene incluso lista la temporada 19, la que previsiblemente pondrá punto y final a esta serie.

"La que se avecina", otra de sus "originales" ficciones, aguarda a la temporada estival. La producción de Alba Adriática ha demostrado su poca eficacia en plena temporada alta. Así las cosas, Telecinco la mantiene como serie de verano.

EL MORBO Y EL CORAZÓN

Telecinco ha intentado conjugar morbo y "corazoneo" con resultado desigual. A pesar de las quejas y duras críticas de la Asociación de Afectados del Vuelo de Spanair JK 5022, Telecinco dio luz verde a un proyecto a pesar de que la investigación todavía permanece abierta. Según la asociación, la TV movie "además de carecer de la necesaria seriedad y verdad", iba a resultar "engañosa para la sociedad que espera conocer qué sucedió, y saberlo con la profesionalidad y el rigor que exigen la muerte de 154 personas y la supervivencia de otras 18, algunas de ellas con graves secuelas físicas y psíquicas de por vida". Por primera vez en muchos años, la repulsa generalizada hacia ese proyecto quedó patente en las audiencias de sus dos entregas: 11% (1.755.000) y 8,2% (1.310.000). Sin duda, uno de los batacazos más importantes que se ha apuntado Telecinco en este inicio de temporada.



Las series de Telecinco han perdido credibilidad y eficacia frente a otros formatos. La cadena de Mediaset lleva varios años ensalzando la figura de Belén Esteban, tanto que tras las retransmisiones deportivas -y algún que otro formato aislado- es lo único hoy día genera un verdadero interés dentro de su parrilla. Ni siquiera la ficción diaria tiene ya su público en Telecinco. La lista de fracasos en este apartado incluye producciones como "Mi gemela es hija única" o "Un golpe de suerte", su gran apuesta juvenil del verano anterior. Estos pinchazos junto al pésimo rendimiento del concurso "Toma cero" llevó a los responsables de Telecinco a cubrir prácticamente toda la franja de tarde con "Sálvame", un formato que junto a su edición "Deluxe" ocupan semanalmente casi 24 horas de emisión en Telecinco. Todo un día de emisión.

LA CADENA CASI TEMÁTICA

Telecinco afirmaba recientemente que la segmentación "ha traído como consecuencia que hayamos hecho algunos cambios en nuestra forma de programar, ofreciendo programas más largos. Notamos que cuanto más segmentábamos la programación dentro de una franja horaria, perdíamos más audiencia". Por ello, y frente a la política de sus competidoras, Telecinco ha optado en el último año por estirar sus programas más rentables para cubrir las diferentes franjas con el mínimo de formatos posibles. A todo ello hay que unirle la retroalimentación que se da entre todos los formatos de la cadena, lo que provoca que el espectador esté durante toda la jornada viendo una y otra vez los mismos contenidos aunque con diferente envoltorio.



El programa de Jorge Javier Vázquez, junto a "Enemigos íntimos", "Resistiré, ¿vale?" y "Vuélveme loca" han convertido a Telecinco en una cadena cuasi temática, con Belén Esteban a la cabeza. El poder mediático de la ex de Jesulín de Ubrique ha sido incluso analizado recientemente en varios programas especiales. Con estas cartas de presentación no es extraño que programas de investigación o reportajes como el "Infiltrado" de Javier Sardá se hayan visto relegados a la madrugada, con unas audiencias ridículas. La cadena de Mediaset se ha preocupado más en los últimos años de obstaculizar y de minar los estrenos de la competencia en lugar de reforzar su propia parrilla... Y ahora toca pagar caro. Muy caro.