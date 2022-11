¿Puede salir papada por usar el teléfono móvil?

Las nuevas tecnologías llevan ya años implantadas dentro de nuestra sociedad y ya para muchos sería complicado vivir sin ellas, el teléfono móvil se ha convertido casi en una extensión más de cada persona, nos facilita comunicación, gestiones y distracción. No obstante, este objeto también ha cambiado algunos de nuestros hábitos e incluso nuestra postura habitual.

La postura correcta del ser humano estando de pie es llevando la espalda recta y la mirada al frente cuando estamos caminando. Sin embargo, la llegada de la telefonía móvil ha hecho que nuestra postura cambie ya que ahora muchos caminan con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, consultando el Smartphone. Irremediablemente esta postura genera la aparición de una ligera papada, pero no en realidad el uso del teléfono móvil no es la causa de que nos salga la papada. La papada es algo que viene de nuestra condición genética y no se desarrolla en una edad en concreto. Aunque si puede influir un aumento de peso en su aparición, no siempre tiene que ser esa la causa.

Al fin y al cabo la papada es la acumulación de grasa bajo el mentón que se suele extender hacia el cuello provocando una mayor sensación de envejecimiento.

El envejecimiento de por si, también afecta a la aparición de la papada ya que la piel poco a poco se va descolgando y deja de estar tan tersa conforme se van cumpliendo años.

Para su eliminación, una de las mejores opciones si la aparición de la papada no es por aumento de peso es una liposucción de papada, también hay tratamientos menos invasivos como puede ser una mesoterapia lipolítica, una lipoescultura o el uso de radiofrecuencia. No obstante, se puede tratar de reducir fortaleciendo y ejercitando la musculatura del cuello.

