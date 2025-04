La limpieza energética que ha hecho Nagore Robles en su casa nueva antes de mudarse

Nagore Robles está en pleno proceso de mudanza o, como dice ella, "liada de las buenas". Después de más de 18 mudanzas, ahora le toca la siguiente, un reto estresante y "tremendo" por el tute de llevar toda una vida de un lado a otro, pero que "merece la pena". Dice que hay cosas buenas, también, como encontrarse recuerdos, objetos que no veía desde hace tiempo, reencontrar libros... "Hay que mirar el lado bueno de las aventuras, y esta tiene muchísimos lados que no pienso perderme", afirma la colaboradora de televisión.

Se define como "culo inquieto" y su filosofía consiste en moverse "allí donde vibrara y fuera feliz". Ahora, este sitio es su nueva casa situada en la urbanización Los Satélites, en Majadahonda. Allí compartirá vecindario con otras influencers como Violeta Mangriñán y Lola Lolita. "Mi mente cuando cruza esta puerta se silencia y solo puedo emocionarme. Cuántas ganas tengo de llenarte de recuerdos", escribió Nagore en un post anterior.

Ritual de limpieza energética del hogar

Pero antes de que las cajas salgan de la casa donde ha vivido hasta ahora y lleguen a su nuevo hogar, Nagore ha decidido llevar a cabo un ritual de limpieza energética para que el espacio esté libre de malas vibraciones. "Cada uno que crea en lo que quiera, yo siempre he sido muy espiritual y no me ha ido mal", asegura.

Este ritual consta de cinco pasos y es esencial hacerlo antes de poner los muebles y todas tus cosas. Si te encuentras en la misma situación que Nagore y te apetece probarlo, toma nota.

1. En primer lugar, Nagore saluda al espacio, se presenta y le cuenta quién va a vivir allí. "Dile cuáles son tus intenciones y qué camino has recorrido hasta llegar a tu hogar".

2. A continuación, abre todas las ventanas y se pone música. Tiene que ser a una frecuencia concreta, a 432 Hz, para que "se mueva la energía y atraerá la abundancia y prosperidad".

3. En el siguiente paso, quema salvia, palo santo y copal, y lo lleva por todas las habitaciones de la casa para llenarlas de "este humo sagrado para eliminar energías negativas y purificar el ambiente". Se acostumbra a encender con cerillas, pero Nagore explica que le costó muchísimo, lo intentó, pero no pudo, así que usó un mechero.

4. En una de las habitaciones, y con el humo recorriendo el espacio, enciende una vela blanca, se sienta a su lado y cierra los ojos para poder visualizar como será ese hogar.

5. Y, por último, es el turno de agradecer al universo "esta nueva etapa que vas a vivir y repite tres veces gracias, gracias, gracias".

¿Por qué se tiene que poner la música a 432 Hz?

Se dice que esta afinación tiene cualidades armonizadoras y proporciona calma, equilibrio y serenidad. Algunos de los beneficios son: