Este es, posiblemente, el mejor carro de la compra que hayas visto

En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos con situaciones en las que necesitamos transportar una gran cantidad de compras o artículos de un lugar a otro. Ya sea en el supermercado, en el mercado local o en cualquier tienda, contar con un buen carro de la compra puede hacer una gran diferencia en términos de comodidad y practicidad.

Si estás buscando el mejor carro de la compra que hayas visto, estás de suerte, porque hemos encontrado la opción perfecta para ti.

El carro de la compra plegable y desmontable

Navegando por Instagram nos hemos encontrado este vídeo donde muestran lo práctico que resulta tener un carro de la compra plegable y desmontable, el cual puedes llevar desmontado en el coche, pues no ocupa demasiado espacio, y montar al mismo momento que llegas a la tienda en cuestión.

A continuación, entras a comprar todo lo que necesitas, lo pones en la caja, lo pagas, lo vuelves a meter en el carro -olvidándote de las incómodas bolsas o carros tradicionales- y vuelves al coche donde podrás colocar las cajas que componen este carro de dos pisos sin apenas esfuerzo, ya que son fácilmente desmontables.

Una vez aparcado el coche, vuelves a montar el carro, colocas las cestas y ya lo tienes todo listo para entrar la compra en casa sin complicaciones -a no ser que no dispongas de ascensor, en este caso, no hay carro que te solucione el problema-

Dónde conseguir el mejor carro de la compra

Lo mejor de este carro es que lo puedes conseguir fácilmente, pues lo venden en Amazon Prime y lo podrás tener en casa al día siguiente de comprarlo. Se llama CLAX, es de color gris y verde, está hecho de aluminio y plástico de alta calidad y tiene una capacidad de carga de 60 kg.

Se puede montar de distintas formas, con las dos cajas, con solo una o con solo dos superficies planas, sin cajas, por lo que se adapta al tipo de compra que hagas. ¡Hasta para llevar cajas de muebles te resultará útil! En las instrucciones aseguran que se puede montar y desmontar en segundos pulsando un botón.

En las reseñas de esta misma plataforma de venta vemos que los usuarios están encantados de tenerlo y lo han valorado con una nota de 4,7 sobre 5.

Su precio es de 269 euros, pero actualmente está rebajado a 229 euros. Amazon te da la opción de financiarlo al 0% pagando 76,33 euros al mes durante un trimestre. Tentador, ¿verdad? Encuéntralo aquí.