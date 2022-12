Descubre si usas más de lo que deberías las botellas de plástico

La mayoría de las personas cuando compran una botella de agua vuelven a reutilizarla al menos un par de veces. Se recomienda que cada día bebamos dos litros de agua, y llevar una botella de plástico es una forma muy cómoda de asegurarnos de que vamos bebiendo a lo largo del día. A menudo reutilizamos las botellas de plástico porque las rellenamos con agua del grifo, pero debemos tener cuidado con el tiempo de uso que le damos a la botella.

Lo cierto es que estos envases están pensados para ser de un solo uso, ya que con el tiempo los productos químicos del material terminan filtrándose al agua y posteriormente pasan por tu organismo. Darles una segunda vida a estos envases puede ser a largo plazo perjudicial para la salud.

Las botellas de este material se acaban degradando y los componentes del plástico pasan al agua. De hecho, acumulan bacterias, que llegan a nuestro cuerpo cuando lo ingerimos, por lo que lo más seguro es no reutilizar estas botellas. Sin embargo, no todos los plásticos son iguales y se pueden identificar muy fácilmente aquellos que no son perjudiciales para la salud.

Reciclaje de botellas de plástico | Pixabay

Cómo identificar qué botellas son reutilizables

A continuación, te explicamos qué botellas pueden volver a usarse y cuáles no.

Para ello, debes buscar en la base de la botella un símbolo triangular formado por tres flechas y con un número dentro, que indica el tipo de plástico de ese producto. Los números 1 ,2, 4 y 5 son seguros para la salud, y se pueden utilizar durante más tiempo, pero siempre debes lavar la botella. En cambio, los números 3, 6 y 7 contienen elementos no reutilizables que pueden tener efectos negativos en la salud.

Por norma general, se aconseja no reutilizar las botellas de plástico, además, existen alternativas como las botellas de vidrio o de acero inoxidable muy conocidas y usadas para conservar la bebida fría y caliente.