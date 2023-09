Cosas que deberías limpiar más a menudo y no lo sabes

La limpieza de nuestro hogar es una de las preocupaciones principales de gran parte de la población. Por pereza, incomodidad o dificultad, siempre genera problemas. Pero se trata de una tarea determinante para mantener la correcta higiene y un buen ambiente entre nuestras cuatro paredes. Sin embargo, en muchas ocasiones, lo hacemos rápido para quitarnos la responsabilidad de encima y olvidamos limpiar rincones claves para la limpieza.

Por este motivo debemos prestar especial atención e incluso, aunque no es obligatorio, crear una rutina especial para limpiar algunos objetos personales que sacamos a la calle, se ensucian y luego, no tenemos en cuenta que también se deben higienizar. Una acción que hacemos inconscientemente y que puede provocar la propagación de virus y bacterias en el interior de tu casa, pero también en otros espacios como por ejemplo el coche.

En términos de prevención, lo más recomendable es lavarse las manos con frecuencia y evitar tocar objetos y tocarnos la cara. También la limpieza y la desinfección de las superficies más usadas es primordial. Sin embargo, existen objetos muy comunes, como las gafas, los móviles, el mando de la televisión o las llaves de casa o el coche, que deben limpiarse y desinfectarse diariamente y no lo hacemos. Desde NovaMás te explicamos cómo debes limpiarlos.

Limpieza de pomos y manecillas

Una de las zonas que más se suelen tocar y más uso tienen son los pomos y manecillas, pero también los interruptores. Se recomienda limpiar estos objetos y después, desinfectarlos. Siempre en este orden, si no hay una limpieza primero, la desinfección no será efectiva. Además, debemos siempre lavarnos las manos antes de tocar pomos, manecillas o interruptores y así evitar la propagación de gérmenes.

Desinfección de llaves

Un objeto que siempre está en nuestras manos, bolsillos o en cualquier superficie. Las tocamos frecuentemente para entrar a casa o el coche y termina siendo un objeto muy expuesto a las bacterias. Lo ideal es limpiarlas con agua templada y jabón. También con vapor. De todas formas, debemos tener cuidado si nuestras llaves, en el caso de las del coche, son electrónicos o contienen algún tipo de chip.

Limpia tu teléfono móvil

Sin duda alguna, el objeto que no se separa ni un segundo de nuestras manos es el teléfono móvil. Un electrodoméstico que ya se trata de una extensión de nuestro propio cuerpo, siempre recibiendo llamadas, respondiendo mensajes o navegando por las redes sociales. Y, aunque tengas las manos limpias, si no has desinfectado el móvil no sirve de nada debido a que este aparato contiene más bacterias que un inodoro, según varios estudios.

Para su correcta limpieza y desinfección, debemos seguir las recomendaciones de higiene que da cada marca de telefonía. Como en el caso de las llaves de coche, debemos tener muchísimo cuidado de no causar daños al teléfono a causa de agua.

La manera correcta de desinfectar las gafas

Uno de esos complementos que siempre nos acompañan, sean colocadas en nuestro rostro, el bolso o en su propio estuche individual. Su limpieza es sencilla, únicamente requiere de agua templada y jabón. Además, puedes mantener su higiene y limpieza con la habitual toallita que todas las gafas graduadas, sean de vista o sol, contiene.

La diversión también necesita su limpieza

Los más pequeños de la casa siempre están acompañados de juguetes. Sea en casa o en la calle. Unos objetos con los que hay que tener especial cuidado y atención si los sacamos al parque y debemos limpiarlos con agua caliente y jabón. Es cierto que no siempre es posible eliminar completamente las bacterias, pero sin duda, el jabón, el agua y los limpiadores hidroalcohólicos son los métodos más efectivos.