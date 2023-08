¿No consigues que tu casa huela bien? Apunta estos consejos

Igual que cada persona tiene su olor característico, cada casa, también. Cuando llegan invitados y lo primero que dicen es lo bien que huele tu hogar, la satisfacción te invade y es que, a la que llevas mucho tiempo usando un mismo ambientador, tú mismo dejas de olerlo, por lo que es necesario que los demás te recuerden que sigue haciendo su función.

No obstante, esto también ocurre con los malos olores. Cuando las tuberías apestan o cuando has cocinado pescado y la cocina queda impregnada, llegará un momento en que tú lo dejarás de oler, pero cuando venga alguien de fuera, notará un olor desagradable.

Si te has preguntado alguna vez por qué tu casa no siempre huele tan bien como te gustaría, no estás solo. A veces, nos acostumbramos a los olores de nuestro hogar, tanto los agradables como los desagradables, y esto puede llevarnos a no ser conscientes de cómo perciben nuestro espacio los demás.

Para garantizar que tu casa siempre tenga un aroma agradable y acogedor, independientemente de los desafíos que enfrentes con los malos olores, prueba estos 4 consejos que hemos encontrado en la cuenta de Instagram de la creadora de contenido colombiana Laura Johana Giraldo Losada (@mylovelyhome4). Son fáciles y económicos, por lo que no tienes nada que perder.

Haz tu propio mikado

El mikado es un ambientador líquido que se dispersa a través de palitos de rattan o bambú. Es muy fácil de hacer y puedes personalizarlo con tus fragancias favoritas. Para hacer tu propio mikado, necesitarás los siguientes ingredientes:

100 ml de agua

15 ml de alcohol etílico (el que tienes en el botiquín)

1 tapón de suavizante de tu aroma preferido

Instrucciones

1. En un frasco de cristal con cierre hermético, mezcla el agua y el alcohol.

2. Añade el tapón de suavizante y agita bien para combinar los ingredientes.

3. Coloca varias varillas de rattan o bambú en el frasco para que absorban la mezcla.

4. Coloca el frasco en un lugar de tu casa donde desees difundir el aroma y gira las varillas ocasionalmente para refrescar la fragancia.

Desinfecta las papeleras y utiliza aceites esenciales

Las papeleras pueden seruna fuente de malos olores, especialmente si contienen residuos orgánicos o de comida. Para mantenerlas frescas y repeler los olores, sigue estos pasos:

1. Limpia las papeleras regularmente con agua y jabón para eliminar los residuos.

2. Después de limpiarlas, coloca una bola de algodón empapada en aceite esencial en el fondo de la papelera antes de colocar la bolsa de basura.

3. Puedes usar aceites esenciales como lavanda, limón, menta o eucalipto, que tienen propiedades desodorizantes y antibacterianas.

Desodoriza el fregadero con limón y bicarbonato de sodio

El fregadero puede acumular malos olores debido a los residuos de alimentos y la acumulación de grasas. Con este truco, dejarás tu fregadero limpio y fresco:

1. Parte un limón por la mitad y espolvorea bicarbonato de sodio en su interior.

2. Frota el limón con bicarbonato directamente sobre las superficies del fregadero, prestando especial atención a las áreas manchadas o con óxido.

3. Exprime el jugo del limón en el desagüe y añade más bicarbonato.

4. Después de unos minutos, vierte agua hirviendo por el desagüe para eliminar los restos y limpiar las tuberías.

El bicarbonato de sodio y el limón actuarán como desodorizantes naturales y ayudarán a eliminar los olores desagradables, al mismo tiempo que limpiarán y desinfectarán el fregadero.

Limpia y aromatiza las paredes

Limpiar las paredes no solo ayuda a mantener tu hogar libre de polvo y suciedad, sino que también puede contribuir a mejorar su aroma. Para ello, necesitarás:

Una bayeta o paño limpio

Agua tibia

Jabón para platos

Aceite esencial de menta

Instrucciones

1. Prepara una solución de limpieza mezclando agua tibia y una pequeña cantidad de jabón para platos en un balde.

2. Añade unas gotas de aceite esencial de menta a la solución y mezcla bien.

3. Moja la bayeta en la solución y escúrrela para que no esté demasiado húmeda.

4. Limpia las paredes con la bayeta humedecida, prestando atención a cualquier mancha o suciedad visible.

5. El aceite esencial de menta dejará un agradable aroma fresco en el aire mientras limpias.