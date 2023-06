¿Cómo saber si una joya es realmente de plata?

Muchas de las joyas que se venden en todo el mundo son de plata. Cuando hacemos limpieza o encontremos ciertas joyas en nuestro hogar puede que no sepamos si se tratan de objetos de este material o no. Existen algunas pruebas para verificarlo y cerciorarnos de que esas joyas son de este elemento para poder usarlas, venderlas sabiendo que son reales y no tengamos ningún problema.

Joyas | Pixabay

Alguno métodos para saber si son de plata

En primer lugar, las diferentes piezas de plata suelen llevar un número de identificación que sirve para clasificar su grado de pureza. Por ello lo primero que debemos de hacer es si encontramos este instintivo. Si lo encontramos, este identificará el nivel de pureza de nuestra joya. Por lo general, es encontrar el número 925, lo que viene a significar un 92,5 % de pureza y realmente se trate de plata.

Otro de los métodos más utilizados para saber si es de plata, es el truco del imán. La plata es un elemento muy poco magnético, por lo que, si la colocamos muy cerca un imán, la pieza apenas se pegará a este y tampoco se moverá. Si se pega por efecto de la atracción deduciremos que no es de plata.

El truco del hielo para diferenciar las joyas de plata | El truco del hielo para diferenciar las joyas de plata

El último método es uno de los más curiosos, consiste en colocar nuestra joya sobre un cubito de hielo. Sabemos que la plata es un buen conductor térmico y transmite frío o calor de forma muy rápida. Si este se derrite sabremos de manera inequívoca que esa joya que hemos encontrado en casa es de plata.