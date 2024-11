Cómo mantener la magia de la Navidad cuando tus hijos ya saben la verdad

Cuando llega el momento en que los hijos saben la verdad sobre la Navidad, no importa si lo descubrieron en la escuela, lo escucharon de un primo o simplemente comenzaron a atar cabos, muchos padres nos preguntamos, ¿Y ahora qué?, ¿Cómo seguimos manteniendo la magia de la Navidad cuando ellos ya lo saben todo?

Este fue nuestro caso: uno de mis hijos tiene cerca de 10 años y el año pasado llegaron esas preguntas que uno sabe que vienen cargadas de una mezcla de curiosidad y temor. Y después de una conversación honesta y amorosa, me quedó claro que aunque ya no había un "personaje mágico", todavía podía regalarles el verdadero espíritu de la Navidad.

Hoy quiero compartir contigo cómo puedes hacerlo tú también, con ejemplos concretos que hemos aplicado en nuestra familia y que podrían funcionarte.

Mesa de Navidad | Pexels

Validar lo que sienten

Cuando nuestros hijos descubren la verdad, pueden sentirse un poco desilusionados, incluso enojados o tristes. Es importante que no minimicemos lo que sienten. Cuando mi hijo menor se dio cuenta, me miró y me preguntó: "¿Entonces todo esto era mentira?"

En ese momento respiré y le respondí: "No, no era mentira. Todo lo que hemos hecho era para que sintieras lo especial y mágica que puede ser la Navidad. Y aunque ahora sabes la verdad, la magia no desaparece. Ahora podemos hacerla de una forma diferente, más grande y juntos".

Esto le dio calma y abrió la puerta a una conversación mucho más profunda sobre lo que realmente importa en esta época, y aquí de acuerdo a las creencias de cada familia, lo podemos aterrizar de una manera que ellos entiendan.

Regalos de Navidad bajo el árbol | Pexels

Hacerlos parte de la magia

Cuando los niños ya saben, podemos darles un papel más activo. En casa, les expliqué que ahora eran "guardianes de la magia", una especie de cómplices que ayudan a mantener la ilusión viva para los más pequeños de la familia.

Este año, por ejemplo, quieren preparar pequeñas sorpresas para sus primos más pequeños e incluso para niños que no tienen las mismas oportunidades.

Podemos decir algo como: "Ahora que sabes más cosas, tienes una misión especial: ayudar a los demás a que sientan la misma alegría que tú sentiste cuando creías. ¿Qué ideas se te ocurren para hacer esta Navidad especial para alguien más?"

Esta estrategia les da un propósito y refuerza valores como generosidad y empatía.

Una familia reunida en la mesa en Navidad | iStock

Crear nuevas tradiciones

Aprovechemos esta transición para empezar nuevas tradiciones familiares.

En casa, cada año hacemos un frasco de agradecimientos navideños. Durante diciembre, escribimos en papelitos cosas que agradecemos, y la noche de Navidad los leemos juntos. A los niños les encanta, y nos ayuda a conectar más como familia.

Otra tradición que iniciamos fue hacer un acto secreto de bondad en diciembre: elegir a alguien que pudiera necesitar un detalle especial (un vecino, un amigo, un desconocido) y darle algo que le alegre su día.

Estas pequeñas acciones les enseñan que la magia está en dar y compartir.

No tengamos miedo a que este cambio "arruine" la Navidad. Al contrario, aprovechemos este momento para reforzar la conexión familiar y a demostrarles que aunque las cosas cambien, el amor y la magia que creamos juntos, siempre estará ahí. Al final, la Navidad no depende de un secreto, depende del corazón con el que la vivamos.