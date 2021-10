Cómo limpiar el interior del parabrisas del coche para evitar el vaho

Ahora que va llegando el frío, es muy común que los cristales del coche se empañen. A pesar de que muchos coches cuentan ya con sus propios mecanismos para evitar el vaho en el parabrisas, en ocasiones resulta muy difícil que el vaho desaparezca, o tarda mucho en desaparecer creando una situación de inseguridad en la conducción.

Si el parabrisas de tu coche no para de empañarse y ya no sabes qué hacer, prueba este truco casero como te mostramos en el vídeo. Los materiales que necesitarás son agua, vinagre blanco, un pulverizador y un paño seco. Debes hacer una mezcla a partes iguales de agua y vinagre blanco e introducirla en el pulverizador. Después, aplícalo sobre el paño seco. Deberás frotar enérgicamente el interior del parabrisas y cubrir todo su espacio por igual. Con esta mezcla conseguirás que la humedad no se vuelva a adherir a la luna, pero también dejarás el cristal bien limpio gracias a las propiedades limpiadoras del vinagre blanco.

Mantener el parabrisas limpio y sin empañar es de vital importancia ya que constituye la ventana por la que vemos la carretera por la que conducimos. Lo mismo ocurre con las ventanillas del puesto del conductor y del copiloto, a través de las cuales vemos los retrovisores, y el cristal trasero. Estos cristales, así como los propios retrovisores, deben tener un mantenimiento para que se encuentren despejados y no entorpezcan la conducción.

Especialmente el parabrisas, supone un peligro para nuestra propia vida y la de nuestros acompañantes tenerlo cubierto por suciedad, vaho, hielo, o cualquier otra cosa. El

Artículo 19 del Código de Conducción

especifica en qué condiciones deben estar los cristales para una conducción segura. Este artículo establece que el conductor debe tener una visión diáfana de toda la vía por la que circula sin interferencias ni adhesivos. Además de prohibir la colocación de vidrios tintados no homologados, llevar la luna delantera en mal estado puede acarrear

multas de hasta 200 euros

. Así que no te la juegues y cuida de que la circulación con tu vehículo no suponga un peligro.

