Cómo cambiar tu ritmo circadiano para mejorar tu rendimiento

Seguro que en más de una ocasión has notado que no has rendido lo máximo posible y no has aprovechado el día. Además, si sientes que tus momentos de nivel máximo de energía y tus horas más bajas de la jornada no se corresponden con los horarios de trabajo y descanso que llevas, necesitas ajustar el reloj y modificar la rutina diaria para tener un mayor rendimiento y sobre todo conseguir un buen descanso. A continuación, te explicamos cómo cambiar el ritmo circadiano.

Para ello, comienza a planificar las tareas en función de las horas que debes emplear para poder llevarlas a cabo. Aquellas que requieran de más tiempo debes situarlas al principio de la agenda. Además, debes establecer una hora para ir a la cama todos los días de esa semana y procurar siempre dormir a la misma hora para poder modificar completamente el ritmo circadiano. De esta forma, podrás dormir mejor y sobre todo evitarás despertarte agotado.

La rutina alimenticia también influye en el rendimiento y en el estado anímico. Por ello, se aconseja arrancar el día con un desayuno completo y rico en proteínas, por lo que esto te dará más fuerza y energía, y podrás rendir lo máximo posible. Además, cuando salgas de casa, procura que te dé el sol para obtener la vitamina D, ya que de esta manera te sentirás más despierto y, además, te ayudará a tener mejor salud física y mental.

Esto no es todo, debes acompañar las actividades del día a día con algo de ejercicio todos los días, ya que ayuda a descansar el cuerpo y la mente por las noches. En ningún caso utilices el móvil antes de acostarte, porque la luz azul de las pantallas de estos dispositivos reduce la producción de melatonina. Por último, no olvides reducir el estrés para conseguir dormir bien y no tengas discusiones antes de irte a dormir. Si sigues estas recomendaciones evitarás sentir cansancio nada más despertarte y modificarás tu ritmo circadiano.