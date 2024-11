10 trucos para encontrar las mejores ofertas del Black Friday

Una de las grandes efemérides del año ya está a la vuelta de la esquina. El Black Friday es uno de los días más esperados por los compradores, pero también puede resultar abrumador entre tantas ofertas. Cada año, millones de personas aprovechan este evento para conseguir grandes descuentos en productos de todo tipo, desde ropa hasta electrodomésticos.

Sin embargo, las miles de opciones pueden complicar la elección y el riesgo de caer en la tentación de comprar cosas innecesarias o perder grandes oportunidades. Por eso, es clave prepararte con antelación.

Ropa con etiqueta de descuento | Unsplash

¿Sabías que el simple hecho de comparar precios y hacer seguimiento de las ofertas puede marcar la diferencia entre un buen chollo y una compra poco existosa? Este Black Friday no solo se trata de encontrar productos baratos, sino de hacer compras inteligentes que realmente valgan la pena. ¡Muy atenta a estos 10 trucos!

Cómo aprovechar al máximo las ofertas del Black Friday

Localiza las tiendas con mejores descuentos

No son una ni dos las tiendas que están preparando sus ofertas, ¡son centenares! Por ese motivo, si realmente quieres aprovechar al máximo tus compras, debes hacer un poco de trabajo de campo antes. Haz una lista de las tiendas en las que sueles comprar y compáralas para ver qué tipo de ofertas tienen preparadas. Probablemente haya diferencias significativas que te permitan ahorrarte algo más, especialmente si buscas un producto concreto o prenda de ropa que puedas encontrar en más de un sitio.

Compara precios entre tiendas

Muy ligado al punto anterior, es clave comparar los precios entre las tiendas. No te conformes con la primera tienda que encuentres. A veces, el mismo producto puede tener un precio muy diferente dependiendo del establecimiento. Este punto es clave si realmente quieres encontrar grandes chollos. Hoy en día existen aplicaciones móviles diseñadas para facilitarte esta tarea y mostrarte rápidamente cuál es el comercio que ofrece el mejor precio.

Haz seguimiento de los precios

Muchas de las aplicaciones que comparan precios también te ofrecen indicadores para seguir el comportamiento del precio y saber si ha variado en las últimas semanas. Estas herramientas te mostrarán cómo ha cambiado el precio del artículo en las semanas previas al Black Friday, lo que te permitirá saber si el descuento que te ofrecen es realmente beneficioso o si el precio fue inflado antes para simular un descuento.

Pareja de compras | Freepik

No seas impulsiva

Sin duda, lo peor que puedes hacer es plantarte al inicio de las ofertas sin un objetivo o necesidad concreto. La tentación de las ofertas y los precios rebajados te llevará a empezar a llenar tu cesta de compras con artículos innecesarios, dejándote más dinero del que tenías pensado gastar. Establece un presupuesto máximo y pregúntate, ¿qué necesitas realmente? Haz una lista y trata de ceñirte a ella para evitar caer en la tentación.

Prepara tu cesta de la compra

Una vez tengas claro lo que necesitas, ¡prepárate! No esperes al último día, pues te será difícil conseguir los chollos cuando todo el mundo se conecte para realizar sus compras. No solo te ayudará a agilizar el proceso, también podrás ir comprobando cómo varía el precio total del pedido y, si algo se agota, tener una alternativa lista para no quedarte sin tu producto deseado.

Suscríbete a boletines, alertas de descuentos y descárgate las aplicaciones

Si te anticipas, encontrarás las mejores ofertas. Por eso, un truco muy útil es estar suscrita a los boletines de tus marcas y tiendas favoritas. Muchas veces, los clientes suscritos son los primeros en enterarse de las rebajas y promociones. Lo mismo sucede si te descargas las apps de las tiendas. En este caso tendrás acceso anticipado, pues las ofertas suelen empezar online.

Compras online | Pexels

Sigue a tus marcas favoritas en redes sociales

Si prefieres evitar el spam en el correo electrónico o no tienes espacio suficiente en tu móvil, ¡dirígete a las redes sociales! Estas plataformas son el gran escaparate de las marcas. Que no te extrañe si encuentras algún código de descuento especial. Las publicaciones relacionadas empiezan un mes antes del gran día, así que deberías echar un vistazo a los perfiles de tus tiendas favoritas para estar al tanto.

Invierte en aquello de mayor calidad

Un consejo de amiga a amiga: no aproveches este día para comprar lo que normalmente ya está barato, el truco es conseguir productos de mayor calidad a un precio mucho más razonable. Los artículos de calidad siempre se venden a precios superiores, así que no dudes en aprovechar un buen descuento si encuentras ese artículo que has estado vigilando, pero que normalmente no te atreves a comprar por su precio.

Comprar ropa online | Pexels

Comprueba que el enlace sea seguro y real

No te fíes de todo lo que veas en línea. Durante esta fecha, debes estar muy atenta, pues la seguridad en línea es vulnerable. Siempre verifica que la página tenga un enlace seguro con las siglas HTTPS antes de realizar cualquier compra. Investiga sobre la tienda, lee reseñas y asegúrate de que es una web confiable para evitar caer en fraudes, incluso a la hora de realizar el pago.

Guarda los tickets

Por último, si tus compras no han sido lo que esperabas, asegúrate de tener tus tickets guardados. Normalmente, las tiendas ofrecen un plazo mínimo de 14 días para devoluciones, pero te recomendamos revisar la letra pequeña, pues pueden aplicarse condiciones especiales durante esos días. ¡Guarda bien tus recibos para evitar cualquier inconveniente!