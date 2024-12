Las 10 preguntas más importantes que debes hacerte antes de que acabe el año

El mes de diciembre nos hace reflexionar, evaluarnos a nosotros mismos y hacernos muchas preguntas. Muchas veces nos damos cuenta de que llevamos años proponiéndonos los mismos objetivos y no los cumplimos. Otras veces al echar la mirada atrás vemos lo mucho que hemos avanzado casi sin darnos cuenta.

Esta época del año no pasa desapercibida para nadie. La Navidad y la llegada de un año nuevo siempre genera intensas emociones, ya sean agradables o desagradables ya que a unas personas les puede generar alegría, a otras estrés y a otras nostalgia o tristeza.

Sea como sea, es importante reflexionar sobre nuestra evolución para poder reaccionar y mantenernos en el camino correcto. Pero, llegados a este punto, ¿qué preguntas debes hacerte para que esa reflexión sea fructífera y nos lleve a soluciones duraderas?

Amigos tomando un chupito | iStock

A continuación, se proponen 10 preguntas importantes que debes hacerte antes de que acabe el año:

¿Qué ha sido significativo para mí?

Esta pregunta va encaminada a identificar lo más relevante del año para darle la importancia que merece. Si un acontecimiento o una persona te ha hecho sentir algo, es porque es importante. No discrimines lo sucedido por lo que debería ser, acepta lo que realmente es. Por ejemplo: haber sentido algo de lo que te avergüenzas o haber cumplido un hito importante en tu vida.

¿De qué estoy orgullosa?

Es importante que observes tu recorrido durante el 2024 y objetivamente selecciones aquello en lo que lo has hecho un poco mejor para darle la importancia que merece. Debes sentirte orgullosa por lo que haces bien.

¿Qué objetivos he cumplido?

Recuerda que no deben ser obligatoriamente objetivos grandes, puede que hayas conseguido objetivos pequeños o intermedios y esos son fundamentales para tu bienestar y para conseguir los más grandes. Así que sea como sea el tamaño de los objetivos que has cumplido este año, dales importancia.

Chica sola | Unsplash

¿Qué me falta por mejorar?

En línea con el punto anterior, es recomendable analizar qué hemos hecho bien para conseguir esos objetivos (y enorgullecerte por ello), así como analizar aquello en lo que debemos mejorar. La autocrítica y la humildad siempre nos van a ayudar a avanzar.

¿Con qué personas me ha gustado más pasar tiempo?

Identificar a esas personas nos permitirá ser agradecidos tanto con ellas como con la vida por estar ahí. Además, si disfrutamos de pasar tiempo con determinadas personas es importante que intentemos en la medida de lo posible ver más a esa persona. Se trata de una actividad agradable y que nos proporciona felicidad.

Grupo de amigas | Pexels

¿Qué personas no me hacen sentir a gusto?

Igual que en el punto anterior, las personas que no nos hacen sentir bien debemos intentar alejarlas de nosotros, ya que el tiempo con ellas puede desgastarnos y generarnos malestar. Si tu agenda la llenas de compromisos, ¿qué sentido tiene?

¿Qué valores quiero desarrollar?

Es importante ser coherentes con los valores que defendemos y las conductas que realizamos. No busques justificarte, si no cambiar determinadas actitudes en el día a día para desarrollar más esa habilidad.

¿Qué remedios voy a poner para no repetir los mismos errores?

¿Hasta cuándo te vas a poner los mismos objetivos cada año sin éxito? Piensa en alternativas para mejorar y recuerda que si hasta ahora no has conseguido nada entonces tu estrategia actual no funciona.

Mujer reflexionando | Pexels

¿Me parezco a la persona que quiero ser?

Todo lo que haces debe estar encaminado a ser quien quieres ser. Recuerda que quien quieres ser puedes serlo desde ya si desarrollas tus valores.

¿Me he cuidado?

Lo más importante para tener una relación sana con nosotros mismos es aprender a cuidarnos y eso es un trabajo del día a día. Si tu respuesta a esta pregunta es "no", con urgencia debes trabajar en ello. El autocuidado es la tarea más importante para nuestra felicidad.